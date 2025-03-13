Курс доллара вырос почти на 6 тенге в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам сегодняшних торгов на KASE вырос почти на 6 тенге за сутки. Какие "ценники" установили обменные пункты Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

Напомним, что два дня назад курс доллара закрепился на отметке 488,53 тенге. Но укрепление казахстанской валюты продолжилось недолго – сегодняшние торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) начались с более высоких цен.

По их итогам средневзвешенный биржевой курс доллара США составил 495,28 тенге, за сутки увеличившись на 5,69 тенге. Похожий показатель сложился в конце прошлой недели, после того как стоимость американской валюты опустилась до прошлогоднего уровня.

Обменные пункты страны, которые самостоятельно устанавливают стоимость валют, уже отреагировали на рыночные изменения и подняли курсы. Так, обменники, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 492 до 496 тенге, продажа – от 498 до 502 тенге;

покупка – от 492 до 496 тенге, продажа – от 498 до 502 тенге; Алматы: покупка – от 491 до 497,2 тенге, продажа – от 497 до 499,5 тенге;

покупка – от 491 до 497,2 тенге, продажа – от 497 до 499,5 тенге; Шымкент: покупка – от 494,5 до 496 тенге, продажа – от 497,5 до 499 тенге.

Напомним, что в Казахстане вступил в силу запрет на завышение стоимости доллара. То есть обменные пункты могут устанавливать курсы покупки и продажи американской валюты с разницей максимум 7 тенге, чтобы слишком дорого ее не продавать и слишком дешево не покупать.

Казахстанцам между тем стоит с осторожностью принимать решения о покупке и продаже доллара, чтобы не потерять деньги из-за разницы курсов.