Почему рубль не дорожает вслед за долларом в Казахстане, рассказал аналитик

Доллар США показал резкий рост к тенге 11 ноября. Но позже немного откатился. А рубль пока остается стабильным. Это связано с укреплением позиций американской валюты. Об этом читайте на NUR.KZ.

Подорожание курса доллара США до отметки в 498 тенге в обменных пунктах вызвало различные слухи и прогнозы о том, что рост продолжится и преодолеет границу в 500 тенге.

Однако 13 ноября курс доллара в Казахстане вновь снизился и составил 492 тенге по средневзвешенному курсу KASE. В то же время российский рубль не показывал столь значительных изменений в стоимости к тенге.

О том, что можно ожидать от этих валют к концу 2024 года, рассказал Ансар Абуев, аналитик Freedom Finance Global.

Почему рубль не подорожал вслед за долларом в Казахстане

Как отмечает аналитик, рубль, тенге и большинство валют развивающихся рынков сейчас имеют в целом схожую позицию по отношению к доллару и находятся под его давлением c 30 сентября.

К тому же после победы на выборах в США Дональда Трампа доллар получил дополнительный сильный триггер для роста.

"Подорожание рубля по отношению к тенге мы сможем увидеть лишь в случае, если у российской валюты появится свой собственный (независящий от доллара США) повод для роста, либо у тенге – собственный повод для падения.

Пока обе валюты слабеют против доллара одинаково, курс рубля к тенге останется на уровне отметки 5 тенге", – сообщает Ансар Абуев.

⁠Что будет с долларом к концу года

"Наш основной прогноз до конца 2024 года – курс доллара не пересечет отметку в 500 тенге.

Однако этому прогнозу можно противопоставить два других немаловажных фактора: зависимость тенге от объемов продаж валюты из Национального фонда, а также укрепление доллара на мировом рынке после победы Трампа.

На текущий момент курс доллара в Казахстане приблизился к отметке 496 тенге", – сообщает аналитик.

Другими словами, причиной роста курса доллара стало его укрепление на мировых рынках. А российский рубль не показал значительный рост, так как у данной валюты не было собственных факторов для подорожания.

Напомним, что на фоне победы Трампа и укрепления доллара США отмечались падение цен на золото в Казахстане и рост биткоина свыше 90 тыс. долларов.