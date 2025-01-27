Сколько долларов по высокому курсу купили казахстанцы

За месяц жители Казахстана приобрели долларов почти на 176 млрд тенге "чистыми". При этом население активно избавлялось от рубля и изредка обращало внимание на другие валюты. Подробности читайте на NUR.KZ.

В декабре жители Казахстана столкнулись с сильным подорожанием американской валюты. Так, если в ноябре, согласно данным Национального банка РК, средний курс доллара составлял 494,92 тенге, то уже в декабре он вырос сразу до 519,65 тенге.

Между тем дорожающий доллар может показаться привлекательным инструментом для инвестиций. Об этом говорит и официальная статистика: в декабре 2024 года, по данным Нацбанка, нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) американской валюты в Казахстане достигли почти 176 млрд тенге.

Примечательно, что это сразу на 22,87% меньше, чем было месяцем ранее. Такая ситуация может говорить о том, что часть населения, которая купила доллары ранее, в декабре решила их продать, чтобы "зафиксировать прибыль".

Больше всего спрос на доллары наблюдался в Алматы (67,2 млрд тенге), Шымкенте (34,1 млрд тенге) и Астане (почти 11 млрд тенге). Наименьший вклад в нетто-продажи внесла область Ұлытау (555,3 млн тенге).

В целом же за весь год казахстанцы приобрели американской валюты почти на 1,9 трлн тенге "чистыми", то есть с учетом возврата долларов в обменные пункты.

Нетто-продажи доллара в 2024 году. Источник: Национальный банк РК

На этом фоне особенно сильно выделяется рубль. Российская валюта в декабре не пользовалась спросом у населения – ее нетто-продажи ушли в минус (-4,4 млрд тенге). То есть граждане чаще продавали рубли, а не покупали их.

Примечательно, что такая ситуация наблюдалась большую часть 2024 года. Положительные продажи рубля были зафиксированы только в пяти месяцах: в январе (4,8 млрд тенге), феврале (3,4 млрд тенге), августе (5,5 млрд тенге), октябре (8,8 млрд тенге) и ноябре (4,9 млрд тенге).

Что касается других валют, то нетто-продажи евро в декабре составили 18,4 млрд тенге. За год европейскую валюту приобрели на 207,3 млрд тенге. Британский фунт показал спрос на 297,9 млн тенге, за год – на 4,7 млрд тенге, а китайский юань – на 125,2 млн тенге за месяц и 1,5 млрд тенге за год.

Стоит отметить, что в 2025 году тенге не смог удержать свои позиции, и доллар продолжает торговаться по цене выше 500 тенге. А это значит, что для многих казахстанцев американская валюта остается более надежным способом сохранить свои сбережения, что будет влиять и на ее спрос. Впрочем, такое решение может быть ошибочным.

Напомним, ранее стало известно, что рыночный курс тенге в некоторых случаях оказывался выше того, что устанавливался Национальным банком РК. Из-за этого казахстанцы могли наблюдать ситуацию, когда обменные пункты продавали доллары по курсу ниже официально установленного.