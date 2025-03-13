Доллар начал активно дорожать на бирже в Казахстане

После падения ниже 490 тенге сегодня стоимость доллара на KASE начала активно расти. На данный момент средний биржевой курс достиг почти 494 тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Средневзвешенная цена проходящих на данный момент торгов долларом США на Казахстанской фондовой бирже (KASE), по данным на 11:10, составила 493,76 тенге. Это более чем на четыре тенге больше, чем было вчера. А после выходных средневзвешенный курс доллара и вовсе составлял 488,53 тенге.

Обменники, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 11:20, между тем предлагают следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 490 до 493 тенге, продажа – от 496 до 499 тенге;

Алматы: покупка – от 489,1 до 494,5 тенге, продажа – от 494,9 до 497 тенге;

Шымкент: покупка – от 492 до 493,5 тенге, продажа – от 495,5 до 497 тенге.

Как сообщают эксперты Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), доллар США мог укрепиться из-за увеличения спроса со стороны отдельных игроков, которые хотели приобрести его по привлекательному курсу.

Напомним, ранее мы также писали, какие риски для казахстанцев может нести резкое снижение курса американской валюты.