Нужно ли вернуть деньги в ЕНПФ после "неудачной" эмиграции из Казахстана

Вкладчики ЕНПФ, выехавшие за рубеж и сменившие гражданство, могут забрать свои накопления на старость. Но некоторые средства из пенсионного фонда будут "потеряны". Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцы, сменившие гражданство, могут забрать свои накопления из ЕНПФ, но возврат этих средств при возвращении в Казахстан законодательством не предусмотрен.

Для получения пенсионного обеспечения в Казахстане вернувшимся гражданам с иностранным гражданством необходимо оформить вид на жительство или гражданство РК.

При смене гражданства казахстанцы теряют накопления по ОПВР, но могут забрать средства, сформированные за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ.

Выезд на постоянное место жительства (ПМЖ) – это процесс смены страны проживания либо за счет получения вида на жительство в иностранном государстве, либо со сменой граджанства.

Во втором случае казахстанцы могут забрать с собой свое имущество, включая и деньги из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сформированные за счет:

обязательных пенсионных взносов (ОПВ);

обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ);

добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Ранее мы рассказывали о процедуре изъятия пенсионных накоплений при выезде на ПМЖ.

Однако иногда казахстанцы могут решить вернуться обратно. На запрос редакции NUR.KZ о том, что будет с их деньгами и пенсией в подобных случаях, дали разъяснения в ЕНПФ.

Нужно ли возвращать деньги в ЕНПФ

Как отмечают в фонде, казахстанцы, ставшие гражданами других государств, могут получить свои пенсионные накопления в полном объеме (за вычетом индивидуального подоходного налога согласно действующему Налоговому Кодексу).

При этом в случае возвращения в Республику Казахстан, законодательством РК не предусмотрен возврат пенсионных накоплений в ЕНПФ, изъятых при выезде на ПМЖ.

Что будет с пенсией из ЕНПФ и госбюджета

Если бывшие граждане РК хотят жить и работать в Казахстане, но остаются с иностранным гражданством, то для пенсионного обеспечения в РК им понадобится (кроме граждан стран ЕАЭС) получить разрешение на постоянное проживание (вид на жительство).

Банка с мелочью. Иллюстративное фото: BrianAJackson/Getty Images

"Иностранцы, имеющие ВНЖ, а также граждане государств-членов ЕАЭС имеют право на пенсионное обеспечение в РК наравне с гражданами РК в порядке, установленном казахстанским законодательством.

В период осуществления трудовой деятельности иностранцы с ВНЖ или граждане государства ЕАЭС наравне с казахстанцами отчисляют пенсионные взносы в ЕНПФ.

При достижении пенсионного возраста по законодательству РК иностранцы, имеющие ВНЖ либо являющиеся гражданами государств-членов ЕАЭС, имеют право на пенсионные выплаты из ЕНПФ из сформированных пенсионных накоплений", – отмечают в ЕНПФ.

То есть у бывших казахстанцев, вернувшихся в страну, но имеющих другое гражданство, будут снова удерживаться ОПВ в рамках законодательства (также как и при восстановлении казахстанского гражданства). Это поможет им сформировать будущую пенсию именно за счет вновь удержанных ОПВ.

"Что касается пенсионных выплат из государственного бюджета, то при их назначении лицу, вернувшемуся и получившему ВНЖ или гражданство РК, учитывается стаж работы до 01 января 1998 года, а также после 01 января 1998 года при наличии уплаченных ОПВ", – сообщают в фонде.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что будет с накоплениями по ОПВР

Обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) – это деньги, перечисленные работодателями за счет собственных средств в пользу физических лиц (работников), родившихся с 1 января 1975 года на условный пенсионный счет (УПС) в ЕНПФ.

"Исходя из этого, накопления на УПС не являются собственностью физического лица, в чью пользу работодателем перечислялись ОПВР.

Соответственно, при выезде на ПМЖ за пределы РК физическое лицо утрачивает право на получение выплат за счет этого накопительного компонента", – сообщают в ЕНПФ.

То есть все накопления в рамках ОПВР будут потеряны при смене гражданства.

Если же человек возвращается в Казахстан и восстанавливает гражданство или оформляет ВНЖ, а в его пользу работодателем будут перечисляться ОПВР, то для получения этих денег в будущем (при достижении пенсионного возраста либо установления инвалидности 1,2 групп бессрочно) ему нужно иметь в совокупности не менее 60 календарных месяцев (5 лет) начислений от работодателя.

Только тогда он получает право на выплаты за счет ОПВР. При этом, проживая в Казахстане, гражданин РК или иностранец с ВНЖ будет получать выплаты за счет ОПВР пожизненно.

Другими словами, при смене гражданства казахстанцы могут забрать с собой деньги из ЕНПФ, сформированные за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ. А накопления за счет ОПВР будут потеряны.

При желании вернуться в Казахстан возвращать деньги в фонд не нужно. Но для начисления взносов с формированием пенсии и последующих выплат понадобится либо оформлять вид на жительство, либо гражданство РК.

Напомним, что вкладчики ЕНПФ могут поделиться своими накоплениями и дать возможность использовать их определенным лицам.

Также можно лечить детей за счет пенсионных накоплений.

Дополнительно напомним, что продолжительность жизни выросла в Казахстане. В связи с этим стало особенно важным задуматься о накоплениях на будущую пенсию.