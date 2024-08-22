Новый пенсионный взнос предложили направлять на индивидуальные счета казахстанцев

Сейчас накопления, формируемые за счет ОПВР, не принадлежат казахстанцам. Эксперты предлагают направлять эти деньги на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков. Подробности читайте на NUR.KZ.

Новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) начали поэтапно вводить с начала текущего года. Одна из его особенностей заключается в том, что деньги поступают не на индивидуальные пенсионные счета, а на условные. Другими словами, хоть работодатель и платит ОПВР за своих работников, по факту эти накопления принадлежат не только им.

Между тем, как передает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), некоторые эксперты считают, что такой вариант не сможет в полной мере заменить солидарную пенсию, а ведь новый взнос был создан именно для этого.

Поэтому они предлагают свой вариант, при котором ОПВР будут уплачиваться по смешанной схеме "4+1". Ее суть заключается в том, что лишь 1% будет отправляться на условные счета в "общую корзину", тогда как 4% – на индивидуальные счета казахстанцев.

По сути эксперты предлагают большую часть взносов работодателя направлять на личные счета вкладчиков ЕНПФ, за которых они были выплачены. А это значит, что казахстанцы смогут в том числе использовать и наследовать их.

Важно отметить, что ОПВР вводится в Казахстане поэтапно и сейчас его размер составляет всего 1,5% от зарплаты, а 5%, о которых говорят эксперты, взнос достигнет только к 2028 году.

Между тем также было предложено обеспечить равный доступ граждан к пенсионному обеспечению за счет ОПВР, что особенно важно с учетом объективного сокращения солидарной пенсии.

В настоящее время работодатели обязаны уплачивать ОПВР только за тех граждан, которые родились в 1975 году и позже. Остальные не включены в эту систему, а это значит, что за них не уплачиваются взносы, и они не имеют права на получение пенсионных выплат за счет ОПВР.

Чтобы всех обеспечить пожизненной пенсией за счет нового взноса, нужно обязать работодателей платить его за всех своих работников.

В ЕНПФ также отметили, что предложения экспертов позволят обеспечить адекватный рост пенсионных накоплений и непрерывность выплат накопительной пенсии, при этом получится снизить риск того, что пенсия будет со временем уменьшаться.

Напомним, ранее также звучали предложения полностью перевести ОПВР с условных на индивидуальные счета. Некоторые эксперты считают, что таким образом получится улучшить ситуацию с пенсионным обеспечением в будущем.