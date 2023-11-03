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30 лет независимости Казахстана

Почему казахстанцы могут оказаться должниками по наследству, не принимая его

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Мужчина расстроен результатами расчетов
Мужчина. Иллюстративное фото: freepik.com/Dragana_Gordic

Принимая имущество по наследству, казахстанцы получают и долги. Но, даже не принимая наследство, они могут оказаться должниками из-за некоторых действий. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Наследство может быть передано наследникам в рамках двух вариантов:

  • по закону – учитываются близкие родственники и их права на наследование в рамках очередности;
  • по завещанию – в нем могут быть указаны третьи лица и даже особые условия передачи.

При этом в его составе будут числиться как деньги и имущество, так и обязательства наследодателя: кредиты и прочие долги. И если обязательства превышают стоимость принимаемого имущества, то казахстанцы могут захотеть отказаться от наследства.

Однако, как отмечается на сайте Министерства юстиции РК, принятие может оказаться фактическим из-за некоторых действий – в итоге долги и имущество будут признаны принятыми наследником.

Фактическое принятие наследства

Согласно сообщению ведомства, для добровольного получения наследства необходимо обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Если срок прошел, то все еще будет возможность восстановить право на наследование.

"Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно – место нахождения имущества или его основной части. Наследник может обратиться к любому нотариусу по месту открытия наследства", – отмечается на сайте минюста.

Мужчина оценивает имущество
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Но также принятие может оказаться фактическим, даже если сам наследник этого не желал. На это будут указывать:

  • действия наследника, которые свидетельствуют о вступлении его во владение и пользовании имуществом наследодателя после его смерти;
  • осуществление действий по содержанию и охране наследного имущества;
  • производство оплаты долгов и налогов, связанных с наследственным имуществом;
  • получение причитавшихся наследодателю выплат, ценностей имущественного характера, которые подлежат включению в наследственную массу.

Другими словами, если казахстанцы совершили подобные действия после смерти наследодателя, но при этом не планировали принимать наследство, опасаясь оставшихся долгов, то это будет восприниматься как фактическое принятие.

В результате имущество и обязательства наследодателя (например, кредиты) перейдут к наследникам. Поэтому важно учитывать подобные нюансы, чтобы не оказаться в долгах из-за наследства.

Ранее мы рассказывали, кого могут лишить наследства в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2043818-pochemu-kazahstantsy-mogut-okazatsya-dolzhnikami-po-nasledstvu-ne-prinimaya-ego/

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