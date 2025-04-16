Что произошло с пенсионными накоплениями казахстанцев, рассказали в Нацбанке

Национальный банк опубликовал доклад по пенсионным активам ЕНПФ, в котором рассказал о причинах понесенных убытков. О том, что уже было сделано, чтобы защитить вкладчиков, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По данным Национального банка РК, на 1 апреля 2025 года в ЕНПФ хранилось 22,3 трлн тенге, что в 5 раз больше, чем в 2014 году.

В первом квартале 2025 года ЕНПФ понес временные убытки из-за снижения стоимости государственных ценных бумаг и укрепления тенге к доллару, но ситуация начала выправляться.

Несмотря на краткосрочные колебания, за период с 2014 по 2024 год реальная доходность ЕНПФ составила 24%, что эквивалентно среднегодовому приросту в 1,16% с учетом инфляции.

С начала года казахстанцы могли наблюдать за тем, как их накопления, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), постепенно "тают". Всему виной были неудачи в сфере их инвестирования.

Между тем, как сообщается в докладе директора Департамента монетарных операций Национального банка РК, данная ситуация постепенно начала выправляться.

Сколько сейчас денег в ЕНПФ

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 апреля 2025 года в ЕНПФ хранилось 22,3 трлн тенге. Если взять 2014 год за начало отчета, то есть тот момент, когда все пенсионные активы были собраны в ЕНПФ, то окажется, что они выросли более чем в пять раз.

Деньги на счетах не лежат "мертвым грузом". Они вкладываются в разные финансовые инструменты: 60% – в тенге, 40% – в иностранной валюте. То есть валютная доля активов в денежном выражении составляет 17,7 млрд долларов. Таким образом активы ЕНПФ защищаются от инфляции.

Тенговый портфель между тем на 69% состоит из государственных ценных бумаг (ГЦБ) на сумму в 9,3 трлн тенге. Еще 15% вкладываются облигации квазигосударственных компаний и около 5% – в банки второго уровня.

При этом все средства инвестируются на рыночных условиях, а не используются в финансировании проектов на безвозмездной основе.

Что касается валютного портфеля, то с 2016 года его доля была увеличена с 17% до 40%. Это позволило расширить географию инвестиций и перечень финансовых инструментов.

Так, деньги инвестируются в государственные ценные бумаги разных стран, в облигации казначейства США, а также в покупку ценных бумаг таких гигантов, как Apple, Microsoft и Tesla, и многих других успешных компаний.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почему ЕНПФ понес убытки

Как уже стало известно, в первом квартале текущего года вкладчики могли наблюдать, как их накопления уменьшались. Случилось это из-за снижения инвестиционного дохода.

Как отметили в Нацбанке, данное снижение не должно вызывать обеспокоенности, поскольку оно носит временный характер и произошло в результате переоценки пенсионных активов.

Среди причин падения инвестдохода стоит отметить следующие факторы:

рыночное снижение стоимости ГЦБ в связи с увеличением их доходностей на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий, а также повышенного предложения со стороны Министерства финансов;

укрепление тенге к доллару США: в начале 2025 года доллар стоил более 525 тенге, а в марте – уже около 504 тенге. То есть валютные активы в пересчете на тенге просто стали "дешевле". Это не реальный убыток, а "бумажный".

Таким образом, убыток является временным и вскоре, как заявили в Нацбанке, по мере стабилизации ситуации на финансовом рынке стоимость этих активов будет восстанавливаться.

Для понимания: уже за первую неделю апреля управляющие пенсионными активами ЕНПФ заработали порядка 400 млрд тенге, что значительно компенсировало отрицательный инвестдоход за первые три месяца 2025 года.

Что будет дальше

Стоит отметить, что временные убытки нельзя воспринимать как реальные потери. Успешность инвестиций следует определять минимум в годовом разрезе.

Напомним, в 2024 году доходность ЕНПФ составляла 17,84%, тогда как инфляция – 8,6%. Управляющие для вкладчиков заработали порядка 2,4 трлн тенге. Таким образом, реальная доходность с учетом роста цен составила 9,24%.

Также важно учесть, что пенсионные активы во всем мире характеризуются длинным инвестиционным горизонтом. В среднем общий жизненный цикл пенсионных накоплений составляет не менее 40 лет.

За это время могут быть как "взлеты", так и "падения", но важнее то, какая доходность будет у граждан в момент выхода на пенсию. Однако здесь не стоит беспокоиться – пенсионные активы находятся под гарантией государства, и казахстанцам выплачивают компенсацию, если их накопления обесценились.

К слову, если оценивать доходность не с начала 2025 года, а с апреля 2024 по март 2025 года, то окажется, что размер начисленного инвестиционного дохода, по предварительным данным, составил порядка 2,4 трлн тенге. Доходность равна 11,99% при инфляции в 10%. То есть даже с серьезными потерями в первые три месяца казахстанцы не понесли реальных убытков.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ушел ли ЕНПФ в минус за все время

Национальный Банк также заверил, что проводит регулярный мониторинг по портфелю пенсионных активов и действует "по ситуации".

"Инвестиционная политика в отношении пенсионных активов является сбалансированной и направлена на обеспечение долгосрочных целей по доходности и сохранности пенсионных активов. Данный подход обеспечивает не только сохранность пенсионных сбережений вкладчиков, но и их прирост в реальном выражении в долгосрочном периоде", – сообщается в докладе.

Текущая ситуация не является исключением. Пенсионные фонды во всем мире сталкивались с вызовами, которые ставили под сомнение их эффективность. Например, в 2020 году удар нанесла пандемия коронавируса, а в 2022 году – геополитическая нестабильность.

Однако в итоге ЕНПФ по-прежнему остается "в плюсе" – с 2014 по 2024 год его доходность составила 180,2% при накопленной за это время инфляции в 156%. Таким образом, реальный доход казахстанцев за все время составил 24%, то есть последние 10 лет они получали реальный доход в среднем по 1,16% в год.

Напомним, ранее мы рассказали о том, как пенсионные фонды во всем мире собирают деньги вкладчиков, которые потом выплачиваются им при достижении определенного возраста, а также о том, какое место в этой нише занимает ЕНПФ.