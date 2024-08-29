Снятие "пенсионных" на лечение зубов в Казахстане: поправки вынесли на обсуждение

Минздрав вынес на обсуждение поправки в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Проект приказала опубликован на сайте "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Проект документа опубликован Министерством здравоохранения Казахстана на сайте "Открытые НПА" накануне, 28 августа.

Согласно предлагаемому Минздравом механизму, для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявитель или его законный представитель самостоятельно получает из ЕНПФ информацию о сумме пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, доступных для изъятия единовременной пенсионной выплаты.

Далее нужно посредством ЭЦП авторизоваться на интернет-ресурсе уполномоченного оператора и открыть свой личный кабинет, в котором заполняется электронное заявление на единовременную пенсионную выплату на лечение, с указанием суммы и цели использования.

Отмечается, что при использовании получателем единовременных пенсионных выплат супруга (-и) и близких родственников, стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат. Допускается также использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка.

"Получатель или его законный представитель после поступления средств на специальный счет для оказания медицинской помощи выбирает медицинскую организацию, включая зарубежную, и обращается в медицинскую организацию по месту своего прикрепления для установления требований с заявлением о предоставлении заключения врачебно-консультативной комиссии. Туда же прилагает копию документа, удостоверяющего личность получателя и заключение профильного специалиста", - говорится в проекте документа.

При оказании стоматологической помощи в состав комиссии (ВКК) входит врач-стоматолог, который до заседания ВКК изучает предоставленный план лечения, рентген-снимки до и после лечения, лицензию на медицинскую деятельность стоматологической организации и готовит заключение для комиссии.

Комиссия, в свою очередь, изучает предоставленные документы и заключение стоматолога, и выдает заключение ВКК по форме 026/у. А дальше ответственное лицо медорганизации выдает заявителю заключение комиссии и вносит его в медицинскую информационную систему в течение 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания комиссии.

"Заявитель или его законный представитель после получения заключения ВКК заключает с выбранной медицинской организацией, включая зарубежную, договор об оказании медицинских услуг, с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора или счета на оплату и заключения ВКК в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.

Уполномоченный оператор, при соответствии предоставленных получателем документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов от получателя перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

При оказании стоматологических услуг, после получения заключения ВКК до начала лечения в стоматологической клинике, уполномоченным оператором оплачивается аванс в размере 70% от стоимости лечения. Оставшиеся 30% оплачиваются после окончания лечения", - отмечается в документе.

Документами, подтверждающими целевое использование единовременных пенсионных выплат на оплату лечения, являются:

заключение ВКК согласно форме 026/у;

договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем, или договор между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств.

Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 12 сентября 2024 года.

Напомним, в конце июля сообщалось, что в правила использования пенсионных накоплений хотят внести поправки, которые временно запрещают тратить выплаты на лечение зубов.

Казахстанцы по-прежнему могут использовать излишки своих пенсионных накоплений, чтобы потратить их на покупку жилья или оплату лечения. При этом текущие правила не позволяют гражданам тратить накопления на лечение своих несовершеннолетних детей.

Позже стало известно, что использование средств на услуги по протезированию и имплантации зубов планируется временно приостановить с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В Минздраве прокомментировали временный запрет, сообщив, что "Отбасы банк" зарегистрировал случаи нецелевого вывода средств из Единого накопительного пенсионного фонда при использовании их на стоматологические услуги.

В середине августа Минздрав сообщил о разработке и внедрении в ближайшее время нового механизма по снятию пенсионных накоплений, которые можно будет направить на оплату стоматологических услуг.