Больше пенсионных накоплений стали тратить на стоматологов в Казахстане

В феврале казахстанцы изъяли из ЕНПФ почти 33 млрд тенге, которые они потратили на лечение, в том числе и у стоматологов. Это больше, чем в "рекордном" декабре. Подробности читайте на NUR.KZ.

Пороги минимальной достаточности, по которым казахстанцы могут изымать излишки своих пенсионных накоплений и тратить их на улучшение жилищных условий и лечение, в 2025 году остались прежними. А потому многие граждане продолжили пользоваться такой возможностью.

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), в феврале было исполнено 32 034 заявления на использование средств для оплаты лечения. Всего было изъято почти 33 млрд тенге.

В денежном выражении это на 9,23% больше, чем было в январе, и даже на 0,27% больше, чем было в декабре 2024 года, когда наблюдался всплеск изъятий, и ЕНПФ только на лечение исполнил 36 479 заявлений.

Примечательно, что больше всего казахстанцы потратили свои пенсионные накопления на зубных врачей. В феврале было исполнено 31 782 заявлений на 32,7 млрд тенге, то есть практически вся ушедшая на лечение сумма была направлена в стоматологии.

Всего по состоянию на 1 марта 2025 года ЕНПФ за все время исполнил 700 880 заявлений на оплату лечения на общую сумму в 655 млрд тенге.

Напомним, в прошлом году в Казахстане обсуждали возможный запрет использования пенсионных денег на оплату стоматологических услуг. Дело в том, что многие граждане использовали зубных врачей, чтобы обналичивать через них пенсионные деньги, при этом в действительности не получая услуги.

Впрочем, стоит отметить, что многие граждане действительно оплачивают своими пенсионными накоплениями лечение в стоматологических клиниках, ведь в отличие от многих других услуг, лечение зубов не оплачивается через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Это напрямую влияет и на сам рынок стоматологических услуг, который бьет рекорды. Как отметил Telegram-канал Data Hub, в 2024 году жители Казахстана вылечили зубы на 209,9 млрд тенге – это сразу в 1,5 раза больше, чем было годом ранее.

Впрочем, тут роль играет не только частота обращений к зубным врачам, но и тот факт, что с 2021 по 2024 годы стоимость их услуг прибавляла в среднем по 11,5% в год, при этом наиболее высокие темпы фиксировались в 2022 году – 18,3%.

Отметим, что казахстанцам стоит осторожно подходить к изъятиям своих накоплений, ведь от их объема зависит размер будущей пенсии из ЕНПФ. Если активно использовать средства, их может не хватить на достойную старость в будущем.