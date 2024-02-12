Изъятие пенсионных накоплений на жилье хотят упростить в Казахстане

В Казахстане хотят внести поправки в правила изъятия пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. Изменения расширяют возможности использования денег. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

С 2021 года казахстанцы имеют возможность использовать часть своих пенсионных накоплений для оплаты лечения или на улучшение жилищных условий.

Но из-за роста порогов достаточности в 2024 году воспользоваться такой возможностью смогут далеко не все – всего около 200 тыс. вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Причем у многих доступная сумма будет совсем небольшой.

Однако в скором времени ситуация может немного улучшиться. Министерство промышленности и строительства РК подготовило и опубликовало проект приказа на портале "Открытые НПА", который вносит изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

Использовать деньги станет проще

Так, одна из поправок касается жилищных строительных сбережений (ЖСС). Сейчас казахстанцы могут положить свои накопления на такой вклад, чтобы в будущем использовать деньги для оформления ипотеки в "Отбасы банке".

Если человек захочет улучшить жилищные условия другим способом, то ему придется вернуть деньги в ЕНПФ и подавать заявку заново – с новыми порогами доступная сумма станет меньше.

Авторы изменений предлагают разрешить гражданам использовать накопления с ЖСС на цели улучшения жилищных условий по любым целям, предусмотренным правилами. Деньги будут возвращаться на спецсчет, с которого можно будет их использовать, а не сразу в ЕНПФ. Таким образом новые пороги не уменьшат доступную сумму.

Что касается самих жилищных строительных сбережений, то по текущим правилам, казахстанец, отправив туда пенсионные накопления, должен оформить ипотеку уже через три года, но этого срока для многих граждан недостаточно, поэтому его хотят увеличить до восьми лет.

При этом сейчас казахстанцы могут погасить пенсионными накоплениями свою ипотеку, только если жилье оформлено на них самих, на их супругов или родственников. Новые поправки предлагают убрать это требование и разрешить гражданам оплачивать свою ипотеку, даже если собственником жилья является третье лицо.

"У "Отбасы банка" отсутствует возможность проверки владельца жилища по выданным займам банков второго уровня, при использовании получателями/заявителями средств ЕПВ", – объясняют причину введения поправки авторы.

Сейчас приказ о введении поправок не вступил в силу, а лишь находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 23 февраля 2024 года. Если в итоге их примут, то использование пенсионных накоплений значительно упростится.