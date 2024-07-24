Лечение зубов за счет пенсионных: в Минздраве прокомментировали временный запрет

Использование средств на услуги по протезированию и имплантации зубов планируется временно приостановить с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения, "Отбасы банк" зарегистрировал случаи нецелевого вывода средств из Единого накопительного пенсионного фонда при использовании их на стоматологические услуги.

По данным банка, в ходе проведенных им служебных проверок, обнаружены факты использования подложных документов и неоказания фактических медицинских услуг.

В связи с этим Министерством здравоохранения РК разработан проект приказа "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-18 "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение".

Данным приказом предусматривается временное приостановление использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов сроком на шесть месяцев - с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В течение этого времени уполномоченный оператор по единовременным пенсионным выплатам намерен провести соответствующую работу по недопущению нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг.

Проект приказа размещен 24 июля 2024 года на портале открытых нормативных правовых актов для обсуждения.

Напомним, сегодня стало известно, что в правила использования пенсионных накоплений хотят внести поправки, которые временно запрещают тратить выплаты на лечение зубов. Но будут и положительные изменения.

Казахстанцы по-прежнему могут использовать излишки своих пенсионных накоплений, чтобы потратить их на покупку жилья или оплату лечения. При этом текущие правила не позволяют гражданам тратить накопления на лечение своих несовершеннолетних детей. Однако в скором времени все может измениться.

Министерство здравоохранения РК подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа, в рамках которого вводится ряд поправок в Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.

Одно из самых важных дополнений допускает использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка. Примечательно, что оплатить лечение за себя и за ребенка можно будет в том числе в зарубежных медицинских учреждениях.