Как собираются защищать пенсионные активы казахстанцев от обесценивания в 2023 году

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам 2022 года доходность пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) осталась положительной, но так и не догнала рост цен в стране. О том, как в новом году собираются защищать и приумножить пенсионные активы казахстанцев, рассказали в Национальном банке РК (НБРК).

В 2022 году казахстанцы столкнулись с рекордной инфляцией в стране. По итогам декабря она достигла 20,3%. На этом фоне заметно просела инвестиционная доходность пенсионных активов, хранящихся в Едином накопительном пенсионном фонде, которыми управляет Национальный банк РК.

Если за весь 2021 год Нацбанку удалось заработать на инвестиционной деятельности почти 1,4 трлн тенге (11,13% при инфляции 8,4%), то в 2022 году эта сумма составила лишь 914,1 млрд тенге. Общая доходность составила 6,55%, то есть в три раза ниже инфляции в стране.

Почему доходность ЕНПФ снизилась

У "неудач" в инвестиционной деятельности есть ряд объективных причин. По словам директора департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржана Турсунханова, на доходность сбережений казахстанцев существенное влияние оказала неоднозначная геополитическая и экономическая ситуация в мире.

В 2022 году многие мировые индексы показали отрицательные значения. Так, например, индекс акций MSCI World Index снизился на 19,5%, казначейских облигаций США – на 7,6%, корпоративных облигаций – на 15,8%, индекс облигаций развивающихся рынков ослаб на 15,3%.

Другими словами, ушедший год оказался очень сложным для инвесторов. Тем не менее, стоит отметить, что инвестиционная доходность пенсионных активов все равно осталась положительной. В "минус" ЕНПФ не ушел, и деньги казахстанцев не только были сохранены, но и приумножены.

В это же время многие мировые компании, в том числе и иностранные пенсионные фонды, не просто "проиграли" инфляции, а оказались в реальном "минусе" и понесли серьезные убытки. Таким образом, инвестиционная деятельность Нацбанка РК на этом фоне выглядит более чем "удачной".

Также не стоит забывать, что рекордная инфляция не будет продолжаться вечно, в скором времени эксперты прогнозируют снижение ее темпов в два раза. А это значит, что есть шанс в будущем "отбить" все финансовые неудачи 2022 года.

График роста. Иллюстративное фото: freepik.com/rawpixel.com

Что собирается делать Нацбанк для увеличения прибыльности ЕНПФ

Как отмечает Нуржан Турсунханов, последние два года НБРК был ограничен в своей инвестиционной деятельности из-за массовых изъятиях казахстанцами пенсионных накоплений на жилье и лечение. Всего с февраля 2021 года из ЕНПФ было изъято порядка 3,5 трлн тенге.

Тем не менее, активы все равно растут. И, учитывая этот фактор, Нацбанк планирует осуществить соответствующую диверсификацию портфеля. Это нужно для того, чтобы управлять большим объемом активов более эффективно.

Диверсификация в том числе будет включать поддержание валютной позиции на уровне около 30%.

Начиная с 2016 года, валютная доля пенсионных активов была поэтапно увеличена с 17% до 33% в 2019 году. По итогам 2022 года она составила 28,4%, снизившись на фоне роста пенсионных активов, в том числе за счет инвестиционного дохода.

Другими словами, в новом году Нацбанк РК будет и дальше держать порядка 30% пенсионных активов в долларах и другой иностранной валюте. Это поможет расширить географию инвестиций, а также повысит качество и доходность портфеля в долгосрочном периоде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2006079-kak-sobirayutsya-zaschischat-pensionnye-aktivy-kazahstantsev-ot-obestsenivaniya-v-2023-godu/