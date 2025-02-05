Доход от пенсионных активов ушел "в минус" в Казахстане

В январе 2025 года инвестиционный доход от активов ЕНПФ не смог догнать инфляцию. А часть управляющих вовсе оказались "в минусе". О том, что происходит с накоплениями казахстанцев, читайте на NUR.KZ.

Как известно, пенсионные накопления казахстанцев не лежат "мертвым грузом", а постоянно инвестируются в разные финансовые инструменты, чтобы получить дополнительный доход. При этом такие операции не всегда проходят "гладко".

Январь 2025 года оказался одним из таких неудачных периодов для управляющих активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Согласно выпискам с индивидуальных пенсионных счетов (ИПС), инвестиционный доход "не догнал" инфляцию в Казахстане.

Так, за первый месяц 2025 года инфляция в стране составила 1,1%. При этом ни Национальный банк РК, ни пять частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП) за месяц не смогли принести доход казахстанцам, который бы превысил этот показатель.

Так, доходность Нацбанка по обязательным и добровольным пенсионным взносам в январе оказалась отрицательной – минус 1,25%. А инвестиционный доход от накоплений, сформированных за счет обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), составил минус 3,67%.

У частных управляющих, которым можно передать для получения дохода половину своих пенсионных накоплений, картина чуть лучше:

Jusan Invest – 0,09%;

Halyk Global Markets – 0,28%;

BCC Invest – 0,58%;

"Сентрас Секьюритиз" – минус 0,74%;

Halyk Finance – минус 0,05%.

Доходность пенсионных активов. Данные: Единый накопительный пенсионный фонд

Напомним, ранее некоторые казахстанцы столкнулись с тем, что их пенсионные накопления уменьшились. Как отметили в ЕНПФ, на это повлияло несколько факторов, в том числе ситуация на финансовом рынке и курс тенге.

Но казахстанцам важно помнить, что один месяц не является показательным. Результаты инвестиционной деятельности следует оценивать в более длительных временных рамках, а здесь по-прежнему все управляющие показывают успехи.

Например, за 2024 год они принесли казахстанцам дополнительно более 3,44 трлн тенге, а доходность в два раза превышала инфляцию.

К тому же казахстанцам не стоит переживать, что из-за роста цен их пенсии "обесценятся". Деньги в ЕНПФ находятся под государственной гарантией – когда граждане выходят на пенсию, им делают перерасчет с учетом накопленной за время их работы инфляцией. Похожий механизм защиты есть и для УИПов.