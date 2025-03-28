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Почему пенсионные накопления уменьшились на 377 млрд тенге в Казахстане

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Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К марту 2025 года инвестиционный доход от вложения пенсионных накоплений "просел" на 377 млрд тенге. Среди причин: инфляция, изменение стоимости валют и ценных бумаг. Подробности читайте на NUR.KZ.

В начале марта стало известно, что доходность пенсионных активов, которые находятся в управлении Национального банка РК (НБРК) и частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП), заметно просела.

Как объяснили в Едином накопительном пенсионном фонде, основными причинами отрицательного инвестиционного дохода с начала текущего года являются:

По итогу совокупные потери управляющих пенсионными активами с начала года достигли 377 млрд тенге. По состоянию на 1 марта 2025 года под управлением Национального банка РК и УИП находилось более 22,65 трлн тенге. Непосредственно у частных компаний – более 63,2 млрд тенге.

Как изменилась доходность Нацбанка

С начала года доходность активов под управлением Национального банка РК (НБРК), сформированных за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных взносов, оказалась отрицательной – минус 1,64%. Управляющий потерял 370,6 млрд тенге.

Что касается активов, которые формируются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), то они с начала года просели на 2,54%, или на 6,5 млрд тенге.

Как изменилась доходность частных управляющих

  • У Halyk Finance по состоянию на 1 марта находилось 39 млрд тенге. Доходность с начала года оказалась отрицательной – минус 0,51%, что составляет порядка 199 млн тенге.
  • "Сентрас Секьюритиз" управлял активами на 2,1 млрд тенге. С начала года доходность составила минус 0,2%, что в деньгах равно 3 млн тенге.
  • Jusan Invest управляет активами на 11,3 млрд тенге. С начала года он показал доходность в 0,37% и принес своим вкладчикам дополнительно 45 млн тенге.
  • В управлении Halyk Global Markets находится 5,1 млрд тенге. По состоянию на 1 марта он достиг доходности в 0,14% и заработал 8 млн тенге для своих клиентов.
  • BCC Invest управляет активами на 5,7 млрд тенге. На 1 марта управляющий показал самую высокую доходность – 0,79% и заработал для вкладчиков дополнительно 47 млн тенге.
Доходность активов ЕНПФ
(на 1 марта 2025 года)
Управляющий Под
управлением		 Доходность
с начала года
Halyk Finance 39,0 млрд тенге -198,9 млн тенге -0,51%
"Сентрас Секьюритиз" 2,1 млрд тенге -2,9 млн тенге -0,20%
Jusan Invest 11,3 млрд тенге 45,0 млн тенге 0,37%
Halyk Global Markets 5,1 млрд тенге 7,9 млн тенге 0,14%
BCC Invest 5,7 млрд тенге 47,4 млн тенге 0,79%
НБРК (ОПВР) 308,8 млрд тенге -6,5 млрд тенге -2,54%
НБРК (ОПВ, ОППВ, ДПВ) 22,3 трлн тенге -370,6 млрд тенге -1,64%
По данным Единого накопительного пенсионного фонда

Впрочем, стоит отметить, что, даже учитывая текущие неудачи, казахстанцам не стоит делать поспешных выводов и критически оценивать результаты управляющих.

Дело в том, что в сфере инвестиций вполне допустимы кратковременные потери – гораздо важнее, чтобы доходность оставалась высокой в долгосрочной перспективе. А здесь ясно видны положительные результаты. Согласно данным ЕНПФ, все управляющие за последний год принесли реальный доход своим клиентам:

  • Halyk Finance – 15,76%;
  • "Сентрас Секьюритиз" – 14,19%;
  • Jusan Invest – 15,56%;
  • Halyk Global Markets – 15,26%;
  • BCC Invest – 15,01%;
  • НБРК ОПВР – 14,84%;
  • НБРК – 13,74%.

Таким образом, текущие неудачи не только не являются "показательными", но также не нанесли реальных убытков казахстанцам, ведь в годовом разрезе доходность активов ЕНПФ не просто остается высокой, но значительно опережает инфляцию в стране, которая по состоянию на 1 марта достигла 9,4%.

Стоит также отметить, что казахстанцам в целом не стоит переживать о снижении доходности. Дело в том, что их накопления защищаются государственной гарантией, и гражданам доплачивают, если они пострадали из-за инфляции.

Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2231150-377-mlrd-tenge-poteryali-na-investirovanii-pensionnyh-nakopleniy-v-kazahstane/