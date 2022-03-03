Как государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений в Казахстане

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Пенсионные накопления, так же как и обычные деньги, подвержены обесцениванию из-за инфляционных процессов. Однако в некоторых странах предусмотрена программа гарантии сохранности пенсии. О том, как данный вопрос решен в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Вопрос защиты пенсионных денег решается по-разному, в зависимости от отдельно взятого государства.

В некоторых странах предусмотрены определенные гарантии доходности пенсионных накоплений граждан. Например, это свойственно Германии и Чили.

В других странах вовсе отсутствуют какие-либо гарантии от государства, а пенсионные деньги содержатся в частных фондах (например, в Австралии, Израиле, Мексике, Швеции и Норвегии).

Как сообщает сайт FinGramota.kz, Казахстан в данном вопросе придерживается политики государственного гарантирования защиты пенсионных вкладов населения.

Пенсионные фонды в Казахстане

В Казахстане частные пенсионные фонды были объединены в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) в 2014 году.

То есть был достигнут общий контроль за вкладами населения.

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Также государство приняло меры, которые позволяют защитить эти деньги от обесценивания из-за инфляционных процессов. Это решение закреплено 5 статьей Закона РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

При этом подобные меры практически не применяются в других странах.

Как защищают пенсии казахстанцев

Деньги, накопленные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), инвестируются в финансовые инструменты для получения инвестиционного дохода. Управлением денег из ЕНПФ занимается Национальный банк РК.

И когда человек выходит на пенсию или собирается забрать пенсионные накопления, производится расчет для выдачи компенсации по инфляционным потерям.

То есть сравнивается доходность индивидуального пенсионного счета с уровнем инфляции, который был отмечен за весь срок участия вкладчика в накопительной пенсионной системе.

И если уровень доходности пенсионных денег окажется меньше уровня инфляции, то разница возмещается за счет государственной гарантии.

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Пример расчета компенсации для вкладчика ЕНПФ

Сумма компенсации рассчитывается индивидуально для каждого вкладчика по специальной методике.

Например, на момент наступления пенсионного возраста итоговая сумма ОПВ в ЕНПФ у условного казахстанца составляет 4 161 714 тенге с учетом инфляции (индекс потребительских цен – ИПЦ) в Госкорпорации (ОПВ + ИПЦ).

А сумма накоплений в ЕНПФ с учетом инвестиционного дохода составляет 4 116 178 тенге (ОПВ + ИД).

Для расчета компенсации вычитаем из (ОПВ + ИПЦ) сумму (ОПВ + ИД) и получаем разницу в размере 45 536 тенге. Это и есть сумма потерь от инфляционных процессов, которая будет гарантирована и выплачена вкладчику в виде пенсии.

При этом на итоговую сумму и правила начисления гарантии могут повлиять:

Ранее мы рассказывали о том, как подать заявление на получение компенсационных выплат по госгарантии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1958777-kak-gosudarstvo-garantiruet-sohrannost-pensionnyh-nakopleniy-v-kazahstane/