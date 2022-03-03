Как государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений в Казахстане

Пенсионные накопления, так же как и обычные деньги, подвержены обесцениванию из-за инфляционных процессов. Однако в некоторых странах предусмотрена программа гарантии сохранности пенсии. О том, как данный вопрос решен в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.
Вопрос защиты пенсионных денег решается по-разному, в зависимости от отдельно взятого государства.
В некоторых странах предусмотрены определенные гарантии доходности пенсионных накоплений граждан. Например, это свойственно Германии и Чили.
В других странах вовсе отсутствуют какие-либо гарантии от государства, а пенсионные деньги содержатся в частных фондах (например, в Австралии, Израиле, Мексике, Швеции и Норвегии).
Как сообщает сайт FinGramota.kz, Казахстан в данном вопросе придерживается политики государственного гарантирования защиты пенсионных вкладов населения.
Пенсионные фонды в Казахстане
В Казахстане частные пенсионные фонды были объединены в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) в 2014 году.
То есть был достигнут общий контроль за вкладами населения.
Также государство приняло меры, которые позволяют защитить эти деньги от обесценивания из-за инфляционных процессов. Это решение закреплено 5 статьей Закона РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".
При этом подобные меры практически не применяются в других странах.
Как защищают пенсии казахстанцев
Деньги, накопленные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), инвестируются в финансовые инструменты для получения инвестиционного дохода. Управлением денег из ЕНПФ занимается Национальный банк РК.
И когда человек выходит на пенсию или собирается забрать пенсионные накопления, производится расчет для выдачи компенсации по инфляционным потерям.
То есть сравнивается доходность индивидуального пенсионного счета с уровнем инфляции, который был отмечен за весь срок участия вкладчика в накопительной пенсионной системе.
И если уровень доходности пенсионных денег окажется меньше уровня инфляции, то разница возмещается за счет государственной гарантии.
Пример расчета компенсации для вкладчика ЕНПФ
Сумма компенсации рассчитывается индивидуально для каждого вкладчика по специальной методике.
Например, на момент наступления пенсионного возраста итоговая сумма ОПВ в ЕНПФ у условного казахстанца составляет 4 161 714 тенге с учетом инфляции (индекс потребительских цен – ИПЦ) в Госкорпорации (ОПВ + ИПЦ).
А сумма накоплений в ЕНПФ с учетом инвестиционного дохода составляет 4 116 178 тенге (ОПВ + ИД).
Для расчета компенсации вычитаем из (ОПВ + ИПЦ) сумму (ОПВ + ИД) и получаем разницу в размере 45 536 тенге. Это и есть сумма потерь от инфляционных процессов, которая будет гарантирована и выплачена вкладчику в виде пенсии.
При этом на итоговую сумму и правила начисления гарантии могут повлиять:
- изъятие пенсионных излишков – напомним, что казахстанцы могут использовать часть своих накоплений на различные цели;
- передача в страховые компании – казахстанцы могут выйти на пенсию раньше срока за счет пенсионного аннуитета.
Ранее мы рассказывали о том, как подать заявление на получение компенсационных выплат по госгарантии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1958777-kak-gosudarstvo-garantiruet-sohrannost-pensionnyh-nakopleniy-v-kazahstane/