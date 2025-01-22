Сколько денег собрали в ЕНПФ и других пенсионных фондах мира

Пенсионные фонды собирают деньги вкладчиков, которые потом выплачиваются им при достижении определенного возраста. Среди мировых фондов казахстанский оказался маленьким. Об этом читайте на NUR.KZ.

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) является структурой, которая отвечает за все процессы накопительной пенсионной системы Казахстана. А средства, находящиеся в данном фонде, инвестируются Национальным банком и управляющими инвестпортфелем, которым можно передать до 50% своих накоплений.

Так, в 2024 году активы ЕНПФ показывали рост, который значительно превосходит темпы инфляции в Казахстане.

Но, несмотря на успехи казахстанского фонда, он пока что отстает от других подобных структур в мире.

Кто собрал больше всего денег на пенсии

Согласно данным платформы Visiual Capitalist, в 2025 году совокупные объемы пенсионных фондов мира достигли 25 трлн долларов США. А лидирующие позиции по данному показателю занимают развитые страны с мощными финансовыми системами:

США – пенсионные активы насчитывают 11,8 трлн долларов США ;

; Япония – 2,1 трлн долларов США ;

; Канада – 1,8 трлн долларов США ;

; Голландия и Австралия – накопили по 1,1 трлн долларов США ;

; Южная Корея – 948 млрд долларов США.

Объемы активов крупнейших пенсионных фондов мира. Источник: Visual Capitalist

Как отмечают в Telegram-канале Finance.kz, в более молодых и развивающихся экономиках, таких как Китай и Индия, пенсионные накопления растут, но пока существенно уступают объемам развитых стран.

"Многие могли заметить, что у Норвегии на инфографике всего 117 млрд долларов, и это верно. Несмотря на их огромный фонд, он единый — они объединили Нацфонд (нефтяной фонд) и пенсионный. 117 млрд долларов – это пенсионная часть фонда.

Казахстан пока не попал на эту инфографику. Объем нашего фонда в валюте пока чуть больше 41 млрд долларов", – сообщают аналитики.

Так, согласно данным официального сайта ЕНПФ, на 1 декабря 2024 года объем накопленных средств составлял 21,885 трлн тенге. При этом активы фонда инвестированы в различные финансовые инструменты, включая иностранные ценные бумаги.

Ранее мы рассказывали, "съела" ли инфляция пенсонные накопления казахстанцев за 26 лет.

Также напомним, что в 2024 году инвестирование пенсионных накоплений принесло вкладчикам ЕНПФ дополнительные 2,09 трлн тенге, превысив сумму поступивших взносов.