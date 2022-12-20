В ЕНПФ отреагировали на идею изъятия пенсионных накоплений на закрытие кредитов

Кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане предложили разрешить вкладчикам Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) использовать свои пенсионные накопления на погашение кредитов и долгов. О том, как относятся к этой идее в ЕНПФ, читайте в материале NUR.KZ.

Напомним, что депутат Аманжан Жамалов предложил разрешить казахстанцам использовать свои пенсионные накопления для погашения кредитов и других долгов.

По мнению экономических экспертов, эта инициатива может негативно повлиять как на экономику страны в целом, так и на самих казахстанцев.

К похожему выводу пришел и председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда Жанат Курманов, который стал гостем программы “Время говорить” на YouTube-канале Atameken Business News. В первую очередь спикер подчеркнул, что главная задача ЕНПФ – не раздать деньги, а накопить их.

“Изъятия уже составили 3,5 триллиона тенге. Общий портфель пенсионных активов составляет около 14 триллионов тенге. То есть, если мы еще три таких изъятия сделаем, то люди останутся без пенсионных накоплений”, – объяснил свою позицию Курманов.

Он напомнил, что сейчас казахстанцы могут изымать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и лечение. Если начать расширять этот перечень, то в будущем они останутся только на государственном обеспечении. Другими словами, эта проблема снова вернется государству.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В эфире программы также подняли вопрос доходности пенсионных активов, которая на данный момент сильно уступает инфляции. В результате многие считают идею накопительной системы провальной. Однако на этот счет у председателя правления ЕНПФ также есть свое мнение.

“Такие вопросы обостряются в периоды кризиса, когда у нас инфляция становится двузначной. И понятно, что не только в Казахстане, но и в других странах доходность понижается.

В частности, по пенсионному рынку Великобритании убыток составил почти 30%, по рынку США отрицательная доходность – почти 16%, по странам еврозоны, Швейцарии и Канады, убыток составил 14%, убыток по пенсионным активам Японии составил 3%”, – приводит примеры Курманов

Он отметил, что на этом фоне ЕНПФ ведет более успешную политику – убытка как такового нет, есть снижение инвестиционной доходности, и она ниже, чем текущая инфляция. Также спикер напомнил, что нельзя оценивать эффективность работы фонда в разрезе нескольких месяцев или одного года.

“Оценки за квартал, за полгода, за десять месяцев - они просто обостряют ситуацию вокруг пенсионных накоплений. Но на профессиональном уровне все понимают, что это снижение доходности связано именно с внешними факторами”, – объясняет председатель правления ЕНПФ.

По его словам, снижение доходности происходит из-за переоценки финансовых инструментов. И после снижения инфляции фонд снова начнет показывать прибыль и покроет все предыдущие потери.

Слова председателя пенсионного фонда также подтверждает и официальная статистика. Напомним, за весь период действия пенсионного фонда (с 1998 года) его доходность с нарастающим итогом составила 718,78% при инфляции за весь период 658,01%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2002165-v-enpf-otreagirovali-na-ideyu-izyatiya-pensionnyh-nakopleniy-na-zakrytie-kreditov/