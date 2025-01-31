"Обеспечить каждому ребенку долю от национального богатства страны": Минфин о целях программы "Нацфонд – детям"

По программе "Нацфонд – детям" несовершеннолетним казахстанцам было начислено по 129,38 доллара. Из чего состоит эта сумма и что происходит с деньгами выбывших участников – на эти и другие вопросы NUR.KZ рассказали в Министерстве финансов.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Программа "Нацфонд – детям" направлена на справедливое распределение национального богатства среди казахстанских детей. В 2025 году каждому из 6,9 млн участников было начислено по 129,38 долларов.

Средства программы могут быть использованы на улучшение жилищных условий и оплату образования по достижении 18 лет. Начисленные суммы продолжают инвестироваться в составе активов Нацфонда до совершеннолетия участников.

По словам вице-министра финансов Даурена Темирбекова, программа не является слишком затратной для Нацфонда. В 2024 году на нее было направлено около 1% активов фонда, из которых фактически изъято лишь 0,04%.

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил идею о создании программы справедливого распределения национального богатства, одним из направлений реализации которой является программа "Национальный фонд – детям".

В рамках этого проекта всем гражданам Казахстана с рождения и до совершеннолетия ежегодно, начиная с 2024 года, начисляются средства за счет 50% от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда.

О том, как работает программа, NUR.KZ рассказал вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков.

– Какие цели и задачи у программы "Национальный фонд – детям"? Она ведь не создана для того, чтобы полностью обеспечить казахстанских детей образованием и жильем? Дело в том, что некоторые казахстанцы остались недовольны размером начислений и часто задавали вопросы из разряда "На что может хватить этих денег?".

– Начисленные в прошлом и в этом году суммы – это лишь первые средства, которые будут ежегодно увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Кроме того, начисленные средства продолжают инвестироваться в составе валютных активов Нацфонда и приносить детям – участникам программы – дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет.

Это способствует улучшению социального положения молодежи, а также окажет мультипликативный эффект для национальной экономики в виде вложений в развитие сферы образования и улучшение качества жизни.

Надо отметить, что программа "Нацфонд – детям" не является единственной программой, способствующей решению вопросов получения образования и улучшения жилищных условий. С 2013 года в Казахстане функционирует Государственная образовательная накопительная система (ГОНС), с помощью которой можно копить деньги для получения платного профессионального и высшего образования как в Казахстане, так и за рубежом.

Данная система позволяет родителям с рождения ребенка откладывать средства на оплату его обучения. Любой гражданин Казахстана может открыть образовательный вклад на себя или на имя ребенка в банке второго уровня либо заключить договор образовательного накопительного страхования со страховой компанией и ежегодно получать в дополнение к инвестиционному доходу премию государства.

Всем участникам ГОНС государство фактически софинансирует формирование сбережений на оплату их будущих расходов на образование. Таким образом, накопления в ГОНС в совокупности с накоплениями по программе "Нацфонд – детям" могут помочь оплатить обучение и получить образование.

В рамках ГОНС с 2025 года реализуется добровольная накопительная система "Келешек", которая охватывает детей с 5 лет. По этой системе государством по достижении ребенком пяти лет на его счет будет зачислен стартовый капитал из бюджета. Это также является уникальной программой, разработанной во исполнение послания президента.

Для улучшения жилищных условий целевые накопления по программе "Нацфонд – детям" могут быть направлены на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения в АО "Отбасы Банк" или добавлены к средствам по различным ипотечным программам.

– Какие цели для использования детьми средств из Нацфонда рассматривались при создании программы?

– В ходе разработки программы изучались основные социальные проблемы молодых людей, достигших 18 лет, при вхождении во взрослую жизнь. Поэтому было принято решение использовать средства на улучшение жилищных условий и оплату образования.

– Планируется ли расширение целей, на которые получатель целевых накоплений сможет их потратить? Например, на лечение или открытие собственного бизнеса.

– На сегодняшний день вопрос о внесении изменений в программу не рассматривается.

– За 2023 год начисление целевых требований и накоплений составило 100,52 доллара на человека. Сколько будет начислено за 2024 год? Как рассчитывали сумму, которую распределили между участниками целевых требований и получателями целевых накоплений в этом году?

– В 2025 году участниками стали 6 921 035 детей, каждому начислено по 129,38 доллара США.

Расчет произведен от усредненного дохода за 18 лет, который составил 1,78 млрд долларов США, 50% от которого было направлено детям – а это порядка 888,8 млн. долларов США. Также распределен полученный инвестиционный доход в размере 20,1 млн долларов США, сформированный на основе целевых требований, начисленных в 2024 году.

Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) проведены сверки данных участников прошлого года и выявились неточности. Программа является новшеством и возможны случаи некорректного формирования списка участников, поэтому на ежегодной основе проводится перепроверка списка участников.

Были произведены корректировки суммы целевых требований 2024 года (например, исключены утратившие гражданство РК, вышедшие из гражданства РК, ранее учтенные, но не имевшие право быть участниками, а также включены ранее не учтенные, имеющие либо имевшие право быть участниками или получателями).

У детей, которые участвуют в программе уже два года, общая сумма накоплений с учетом полученного инвестиционного дохода составит 232,94 доллара США (начисление 2024 году – 100,52 доллара США, в 2025 году – 129,38 доллара США, инвестиционный доход – 3,04 доллара США).

324 430 человек, которым в 2025 году исполняется 18 лет, смогут воспользоваться данной суммой.

Даурен Темирбеков, вице-министр финансов РК. Фото: Министерство финансов РК

– Как поступают с требованиями и накоплениями, которые остались после детей, сменивших гражданство? Они сразу распределяются между оставшимися детьми или возвращаются в Нацфонд?

– В случае прекращения гражданства Республики Казахстан до или после достижения 18 лет участник целевых требований или получатель целевых накоплений утрачивает право на получение выплаты целевых накоплений.

Средства бывшего участника целевых требований, прекратившего гражданство Республики Казахстан, подлежат распределению между другими участниками целевых требований.

После получения сведений из Государственной базы "Физические лица" (ГБДФЛ) о прекращении гражданства РК получателя целевых накоплений они списываются с целевого накопительного счета (в течение трех рабочих дней) и учитываются как обязательства ЕНПФ перед получателями целевых накоплений следующего отчетного года. При этом целевой накопительный счет бывшего получателя целевых накоплений закрывается.

Перераспределение средств, выбывших из программы в связи с утратой гражданства, производится по годам. К примеру, в начисленных суммах в 2025 году учтены средства утративших гражданство 3 148 человек в 2024 году (около 314 тыс. долларов США).

– Что происходит с целевыми требованиями и накоплениями, если после смерти ребенка наследники их не забрали?

– В случае смерти либо вступления в силу решения суда об объявлении умершим участника целевых требований или получателя целевых накоплений, его целевые накопления наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сведения о смерти ребенка будут отражены в информационных системах государственных органов.

После этого наследнику (наследникам) умершего лица нужно будет обратиться в ЕНПФ за выплатой целевых накоплений после их зачисления на целевой накопительный счет.

При этом наследники, получившие целевые накопления ребенка, смогут использовать деньги на любые цели, то есть отменяется обязательное требование по их целевому использованию. Перечень документов, необходимый для оформления выплаты целевых накоплений, размещен на интернет-ресурсе ЕНПФ.

Невостребованные суммы целевых накоплений умерших либо объявленных умершими вступившим в законную силу решением суда участников целевых требований, получателей целевых накоплений учитываются на целевых накопительных счетах до обращения наследников и не переводятся на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов.

Если наследники не объявятся в установленные гражданским законодательством сроки, то данные средства признаются собственностью местного исполнительного органа по месту открытия наследства.

– Невостребованные целевые накопления, которые начисляют казахстанцу после того, как он достигнет совершеннолетия, 10 лет числятся за ним "мертвым грузом", пока их не переведут в ЕНПФ на добровольный пенсионный счет, где эти деньги снова начнут инвестироваться. Планируется ли впоследствии инвестировать и целевые накопления, которые их получатель не хочет изымать и тратить? Ведь доллар США также подвержен инфляции.

– В год совершеннолетия целевые требования обретают статус целевых накоплений и перечисляются на целевой накопительный счет, который автоматически открывается в ЕНПФ в долларах США. Получатель может обратиться за ними в любой период в течение 10 лет.

За указанный период (10 лет) средства не могут быть инвестированы, так как они лежат до востребования, и при первой же заявке получателя должны быть выплачены в соответствии с заявленной целью.

– Один из читателей NUR.KZ сообщил нам, что участником целевых требований является его несовершеннолетняя дочь, которая несколько лет назад переехала с матерью за границу и сменила гражданство. Насколько такие ошибки в системе распространены и влияют ли они на размеры целевых требований и накоплений, начисленных остальным детям?

– При разработке программы, ожидалось, что из баз могут быть получены ошибочные данные, в связи с чем предусмотрена ежегодная сверка. Для этого формируется список путем сложения и вычитания следующих сведений:

первое: прибавляются все рожденные и получившие гражданство Казахстана, а также те, кто не был учтен ранее;

второе: отнимаются все умершие, утратившие гражданство Казахстана и достигшие 18 лет, а также те, кто был учтен ранее ошибочно.

После этого проводится перерасчет начислений, путем изъятия у одних и дополнения другим. Так за прошедший год были перераспределены средства в размере около 6 млн долларов США.

– Не оказалась ли программа "Национальный фонд – детям" слишком затратной для Нацфонда? Не повлияют ли изъятия этих денег на другие направления социально экономического развития страны?

– На первое января 2025 года активы Нацфонда составляют 33 трлн тенге, при этом рост активов достиг 10,74%.

В 2024 году из Нацфонда для участников программы "Нацфонд-детям" было передано 695 млн долларов США (или 1% от активов Нацфонда), из которых фактически изъято 30,6 млн долларов США (или 0,04% от активов Нацфонда).

Таким образом, изъятые средства в размере 30,6 млн долларов США существенно не влияют на размер активов Нацфонда.

– Могут ли в будущем приостановить или вообще упразднить эту программу? Что на это может повлиять?

– Программа "Национальный фонд – детям" нацелена на исполнение главной миссии – обеспечить каждому ребенку долю от национального богатства страны путем сбережения финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений.

Указанная программа реализуется в рамках принятых законодательных нормативных актов и будет действовать постоянно.