"Двойную" выплату из Нацфонда назначили некоторым детям в Казахстане

Несовершеннолетним казахстанцам перевели деньги в рамках программы "Нацфонд – детям". Некоторым пришла "двойная" сумма – ее получили те дети, которых не учли в 2024 году. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В рамках программы "Национальный фонд – детям" каждый несовершеннолетний казахстанец в этом году получил 129,38 доллара. Это заметно больше, чем было годом ранее. С учетом инвестдохода, который успел "накапать", теперь у каждого казахстанского ребенка, который участвует в программе второй год, хранится 232,94 доллара.

При этом в Едином накопительном пенсионном фонде отметили, что в прошлом году некоторые несовершеннолетние граждане по разным причинам оказались не включены в программу и лишились первой выплаты в размере 100,52 доллара. В этом году этот недочет был исправлен.

"По итогам 2024 года также учтено количество детей, которые по каким-то причинам при начислении средств по итогам 2023 года не были включены в список участников. После получения обновленных сведений им были начислены средства, включая целевые требования и инвестиционный доход за пропущенный период", – отчитались в фонде.

Другими словами, те граждане, которые в прошлом году остались без начислений, в 2025 году получили "двойную" выплату вместе с инвестиционным доходом, и теперь у них на специальных счетах также хранится по 232,94 доллара.

Стоит отметить, что были учтены и те дети, которые получили гражданство Казахстана в 2024 году, а также скончавшиеся участники – в этом случае выплаты наследуют их законные представители, например, родители.

Примечательно, что системой были обнаружены и те дети, которым в 2024 году назначили выплату, но потом выяснилось, что они не имели на нее право, например, не были гражданами Казахстана или же позже приняли гражданство другой страны. Средства, которые ранее были им назначены, в итоге распределили между другими участниками программы.

Отметим, что проверить новые начисления и общую сумму накоплений можно будет уже с февраля 2025 года на сайте "Электронного правительства", на портале kids.enpf.kz или через мобильные приложения некоторых банков.