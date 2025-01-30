Сколько денег начислили каждому ребенку в Казахстане по программе "Нацфонд - детям" в этом году

Нацбанк Казахстана рассказал о том, сколько денег начислили каждому ребенку по программе "Нацфонд - детям" в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НБРК.

Согласно информации Нацбанка, в рамках программы "Нацфонд – детям" было начислено по 129,38 долларов США на счет каждого ребенка.

Общие начисления всем участникам программы составили 888,8 млн долларов США. На конец 2024 года общее количество участников программы составило 6 921 035 детей.

Как напомнили в НБРК, впервые целевые требования по программе "Национальный фонд – детям" были начислены в 2024 году. Каждому ребенку распределено по 100,52 долларов США. Эти требования представляют собой обязательства правительства Республики Казахстан перед детьми до 18 лет - гражданами страны.

Отметим, что выплаты из Нацфонда ежегодно начисляются гражданам Казахстана в возрасте до 18 лет. Размер начислений зависит от различных факторов, которые учитываются при расчетах.

Также напомним, чтобы забрать начисленные детям накопления из Нацфонда, казахстанцам нужно подать заявление при достижении 18 лет.

Ранее мы писали, что за весь 2024 год казахстанцы направили 66 571 заявление на получение "детских" выплат.