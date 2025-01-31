Сколько долларов из Нацфонда хранятся на счете каждого ребенка в Казахстане

В 2025 году по программе "Нацфонд– детям" каждый ребенок в Казахстане получил по 129,38 доллара. Теперь у детей, которые получают выплаты второй год, есть по 232,94 доллара. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Программа "Национальный фонд – детям" действует в Казахстане уже второй год. В первый раз размер выплаты, которую получил каждый ребенок, рожденный с 2006 по 2023 год включительно, составил 100,52 доллара.

В 2025 году участники программы получили больше. Размер выплаты составил 129,38 доллара. Сумма оказалась выше той, что ранее примерно рассчитали эксперты.

Всего программой было охвачено 6 921 035 детей. В целом им выплатили 888,8 млн долларов.

Как передает Министерство финансов РК, у детей, которые участвуют в программе уже два года, общая сумма накоплений составила 232,94 доллара – две выплаты и инвестиционный доход.

Информацию об участии ребенка в программе и начисленных суммах можно посмотреть на специально созданном сайте kids.enpf.kz, указав ИИН ребенка. Данные о начислениях ребенку также можно увидеть в личном кабинете на сайте "Электронного правительства" или в приложениях некоторых банков второго уровня.

Новые начисления между тем там будут отображаться с 1 февраля 2025 года.

Полученные деньги можно будет забрать после того, как ребенку исполнится 18 лет. Средства разрешено использовать на улучшение жилищных условий или оплату обучения. О том, как забрать деньги, мы подробно рассказывали здесь.

В текущем году 324 430 детям исполнится 18 лет, а значит, они смогут забрать свои деньги и воспользоваться ими. В прошлом году оператором программы была исполнена 53 001 заявка на общую сумму свыше 5,3 млн долларов.

Отметим, что после достижения ребенком совершеннолетия "держать" деньги от Нацфонда не имеет смысла – они перестают инвестироваться, а значит, сумма не изменится. При этом, если все-таки деньги не забрать, то в итоге они отправятся на личный счет ребенка в Единый накопительный пенсионный фонд.