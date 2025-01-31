Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько долларов из Нацфонда хранятся на счете каждого ребенка в Казахстане

Опубликовано:

Деньги. Купюры.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2025 году по программе "Нацфонд– детям" каждый ребенок в Казахстане получил по 129,38 доллара. Теперь у детей, которые получают выплаты второй год, есть по 232,94 доллара. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Программа "Национальный фонд – детям" действует в Казахстане уже второй год. В первый раз размер выплаты, которую получил каждый ребенок, рожденный с 2006 по 2023 год включительно, составил 100,52 доллара.

В 2025 году участники программы получили больше. Размер выплаты составил 129,38 доллара. Сумма оказалась выше той, что ранее примерно рассчитали эксперты.

Всего программой было охвачено 6 921 035 детей. В целом им выплатили 888,8 млн долларов.

Как передает Министерство финансов РК, у детей, которые участвуют в программе уже два года, общая сумма накоплений составила 232,94 доллара – две выплаты и инвестиционный доход.

Информацию об участии ребенка в программе и начисленных суммах можно посмотреть на специально созданном сайте kids.enpf.kz, указав ИИН ребенка. Данные о начислениях ребенку также можно увидеть в личном кабинете на сайте "Электронного правительства" или в приложениях некоторых банков второго уровня.

Новые начисления между тем там будут отображаться с 1 февраля 2025 года.

Полученные деньги можно будет забрать после того, как ребенку исполнится 18 лет. Средства разрешено использовать на улучшение жилищных условий или оплату обучения. О том, как забрать деньги, мы подробно рассказывали здесь.

В текущем году 324 430 детям исполнится 18 лет, а значит, они смогут забрать свои деньги и воспользоваться ими. В прошлом году оператором программы была исполнена 53 001 заявка на общую сумму свыше 5,3 млн долларов.

Отметим, что после достижения ребенком совершеннолетия "держать" деньги от Нацфонда не имеет смысла – они перестают инвестироваться, а значит, сумма не изменится. При этом, если все-таки деньги не забрать, то в итоге они отправятся на личный счет ребенка в Единый накопительный пенсионный фонд.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2216825-skolko-dollarov-hranitsya-na-schete-kazhdogo-rebenka-po-programme-nacfond-detyam-v-kazahstane/