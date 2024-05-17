Какие депозиты можно пополнить "детскими" выплатами из Нацфонда в Казахстане

"Детских" выплат из Нацфонда казахстанцам не хватает на крупные траты. Поэтому их часто кладут на жилищные и образовательные вклады. На какие еще цели тратят 100,52 доллара, узнали журналисты NUR.KZ.

С начала 2024 года в Казахстане действует программа "Национальный фонд – детям", рамках которой каждому несовершеннолетнему казахстанцу ежегодного будут начисляться целевые требования. Размер первых начислений составил 100,52 доллара.

Их казахстанцы будут получать до исполнения 18 лет, поэтому некоторая часть граждан в 2024 году получила свои первые и последние выплаты. Дальше сумма увеличиваться не будет и их владельцам остается лишь использовать то, что есть.

При этом деньги от Нацфонда можно использовать только на две цели:

Текущие цены на образование и жилье не позволяют полностью покрыть расходы на их оплату только "детскими" выплатами из Нацфона. Однако многие казахстанцы нашли выход – они переводят деньги на депозиты.

Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), по состоянию на 1 мая 2024 года в рамках программы "Национальный фонд – детям" было исполнено 5 845 заявлений на использование денег достигшими совершеннолетия казахстанцами на общую сумму 585 641,64 доллара:

на улучшение жилищных условий – 2 634 заявления на сумму 263 664,90 доллара ;

заявления на сумму ; на оплату образования – 3 211 заявлений на сумму 321 976,74 долларов.

Кубики с буквами и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как используют эти деньги

При этом из общего числа "жилищных" выплат 2 502 заявления были направлены на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления. Общая сумма таких переводов составила 250 502,02 доллара.

Эти деньги в будущем можно будет также использовать в ипотечных программах "Наурыз" и "Отау", где одним из требований является наличие жилищных строительных сбережений.

Казахстанцы также добавляли свои "детские" деньги к основной сумме при оформлении сделок купли-продажи жилья (37 заявлений на 3 718,20 долларов) и к первоначальному взносу по ипотеке (32 заявления на 3 215,08 долларов).

Что касается образования, то некоторые казахстанцы также пополнили образовательные накопительные вклады. Отложить "детские" деньги решили 386 заявителей на сумму 38 762,64 доллара.

Стоит отметить, что у такого способа инвестирования есть ряд преимуществ перед обычным депозитом, в том числе регулярное начисление государственной премии, помимо обычных процентов от банка.

Таким образом, даже для такой небольшой суммы многие казахстанцы смогли найти применение.

Но чаще всего средства были направлены на полную или частичную оплату обучения в казахстанских учебных заведениях. Общая сумма по 2 684 заявлениям составила 269 052,22 долларов.

А на образование за границей деньги были использованы по 95 заявлениям на сумму в 9 539,52 долларов.

Напомним, использовать деньги сразу же, как казахстанцу исполнится 18 лет, не обязательно. Однако они не будут вечно лежать на специальном счете. Ранее мы рассказывали о том, что произойдет с "детскими" деньгами, если их так и не забрать.