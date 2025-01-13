Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кому могут начислить более 200 тыс. тенге на обучение ребенка в Казахстане

Опубликовано:

Ребенок с деньгами
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане запустили программу "Келешек", которая поможет казахстанцам накопить деньги на оплату обучения своих детей. Что государство предлагает гражданам, узнали журналисты NUR.KZ.

Президент Казахстана 10 января подписал закон, в рамках которого внедряется Единая добровольная накопительная система "Келешек". Ее участниками смогут стать дети от 5 до 18 лет.

Как работает программа "Келешек"

Как передает Министерство науки и высшего образования РК, программа "Келешек" должна помочь казахстанцам начать копить средства на оплату обучения своих детей. Причем деньги можно будет использовать как при поступлении в отечественные образовательные учреждения, так и в зарубежные.

При этом в Казахстане уже действует Государственная образовательная накопительная система (ГОНС), в рамках которой вклады можно открыть как в банках так, и компаниях по страхованию жизни, и, помимо основных процентов, получать на них премию от государства.

Система "Келешек" будет действовать в совокупности с ГОНС и иметь свои особенности:

  • если открыть образовательный вклад ребенку, которому в текущем году исполнилось 5 лет, то на него будет начислен стартовый капитал от государства в размере 60 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 235 920 тенге в 2025 году;
  • для детей-сирот стартовый капитал будет больше – 120 МРП, то есть 471 840 тенге;
  • ежегодно на вклад, как и по ранее действовавшим условиям ГОНС, будет поступать государственная премия в размере 7% для детей из социально уязвимых слоев населения (СУСН) и 5% для остальных вкладчиков;
  • на вклады также будет поступать вознаграждение от банка или инвестиционный доход от компании по страхованию жизни.

Казахстанцам, которые решат стать участниками программы "Келешек", нужно будет заключить договор с компанией по страхованию жизни или открыть вклад в банке второго уровня, которые предлагают данные продукты.

При этом участникам нужно соблюдать некоторые требования. В частности, после открытия вклада они должны будут ежегодно его пополнять минимум на 24 МРП, то есть по 94 368 тенге в год, или примерно по 8 тыс. тенге в месяц. Для детей из категории СУСН эта сумма составит 12 МРП, то есть 47 184 тенге в год, или примерно по 4 тыс. тенге в месяц.

Как отмечают в ведомстве, после того, как ребенок окончит школу, средства с образовательного депозита можно будет использовать при оплате обучения в колледжах и вузах. При этом, если у ребенка будет образовательный грант, то средства разрешено использовать на другие цели:

  • оплатить получение другого технического или высшего образования;
  • продолжить накопления;
  • использовать накопления на жилье;
  • перевести деньги третьему лицу (гражданину Казахстана);
  • забрать средства, но при условии предоставления документа об образовании.

Напомним, в Казахстане также действует программа "Национальный фонд – детям", в рамках которой каждому ребенку до 18 лет ежегодно начисляется часть инвестиционного дохода Нацфонда. Накопленные деньги можно также использовать на оплату обучения или пополнение образовательного депозита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2210966-komu-mogut-vyplatit-bolee-200-tys-tenge-na-obuchenie-rebenka-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie