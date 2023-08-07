Как государство помогает накопить на учебу детей в Казахстане

Копилка. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

Чтобы обеспечить качественное высшее образование, необходимо либо получить грант, либо накопить на это деньги. Во втором случае также предусмотрена господдержка. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Высшее образование может помочь построить успешную карьеру в будущем.

Однако результат может зависеть от разных факторов, включая качество преподавания в том или ином вузе. При этом стоимость обучения также зависит от уровня высшего учебного заведения.

И чтобы дать возможность своим детям получить образование в хороших университетах, можно воспользоваться государственной образовательной накопительной системой (ГОНС), сообщает сайт eGov.kz.

Как это работает

ГОНС позволяет казахстанцам открыть образовательный депозит AQYL на свое имя (независимо от возраста) или на ребенка. Затем его можно будет использовать для оплаты профессионально-технического и высшего образования в Казахстане или за рубежом.

При этом на накопления казахстанцев выплачивается вознаграждение, которое не облагается налогом:

от банка – процент доходности зависит от условий самой финансовой организации;

от государства – ежегодно дополнительно начисляется государственная премия в размере 7% для приоритетных категорий (дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, дети из многодетных семей и из малообеспеченных семей) и 5% для остальных категорий граждан.

Срок накопления может составить от трех до 20 лет, а минимальный взнос для открытия вклада – 3 МРП или 10 350 тенге на 2023 год. Максимальная сумма госвознаграждения не может превышать 100 МРП (345 000 тенге) в год.

В дальнейшем периодичность и размер пополнения можно регулировать самостоятельно в зависимости от финансового положения.

Также на этот депозит распространяется государственная гарантия защиты вкладов в размере до 10 млн тенге. При этом деньги защищены от взыскания со стороны государства и третьих лиц.

Денежные накопления. Иллюстративное фото: sorrapong/Getty Images

Если ребенок получит грант

Если ребенок, для которого копились деньги, поступит на государственный грант, то эти средства можно будет:

использовать для оплаты следующей ступени образования – например, магистратуры;

перевести на другой образовательный депозит, открытый на имя третьего лица – на второго ребенка (брата, сестру).

А если понадобится досрочно изъять деньги или они будут потрачены не по целевому назначению (не на обучение), то вкладчику нужно будет вернуть только сумму начисленной государственной премии. Проценты от банка сохраняются.

Это указывается на сайте АО "Финансовый центр", который консультирует по вопросам открытия депозита AQYL.

Как открыть образовательный депозит

Для открытия образовательного вклада казахстанцам необходимо проконсультироваться в "Финансовом центре" и выбрать банк, участвующий в программе.

Далее открывается депозит и вносится первая сумма. Затем можно копить деньги и вносить дополнительные средства в любом порядке и размере.

И как только наступит время поступления в вуз, средства можно будет изъять со всеми процентами (и банка, и госпремии) и оплатить обучение.

Напомним, что казахстанцы также могут копить на образование с помощью страховки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2031222-kak-gosudarstvo-pomogaet-nakopit-na-uchebu-detey-v-kazahstane/