Сгорают ли "детские деньги" из Нацфонда, если не забрать их вовремя

Чтобы забрать начисленные детям накопления из Нацфонда, им нужно подать заявление при достижении 18 лет. Без этих мер деньги могут обесцениться. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Программа "Национальный фонд – детям" предусматривает ежегодные выплаты детям-гражданам Казахстана от 2006 года рождения за счет инвестиционного дохода Нацфонда.

По достижении 18 лет средства переводятся на целевой счет в ЕНПФ, где хранятся 10 лет без инвестирования, подвергаясь риску обесценивания из-за инфляции.

Хотя деньги не "сгорают", если их не забрать сразу, эксперты рекомендуют воспользоваться ими как можно скорее после достижения совершеннолетия во избежание потери их стоимости.

Программа "Национальный фонд – детям" была внедрена в Казахстане в 2024 году.

Она подразумевает ежегодное начисление всем детям-гражданам Казахстана (от 2006 года рождения) денег за счет 50% от инвестиционного дохода Национального фонда РК (Нацфонд). При этом все дети за отчетный год получают одинаковую сумму.

Как отмечается на сайте программы, даже в случае отрицательной доходности фонда в тот или иной период интересы детей остаются защищенными – доходность усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году.

Однако казахстанцам важно вовремя воспользоваться полученными деньгами.

Почему выплаты нужно забирать как можно быстрее

Дети-граждане Казахстана могут получить выплаты по программе при достижении совершеннолетия и потратить их на определенные цели.

В этот момент на их имя автоматически открывается целевой накопительный счет в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), на который поступает положенная сумма. Деньги перечисляются в долларах США и хранятся на данном счете в течение 10 лет.

Ребенок и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Если в течение этого срока он не использует эти средства, то они автоматически переведутся на его индивидуальный добровольный пенсионный счет в ЕНПФ, который автоматически откроется на его имя.

Получение накоплений с этого пенсионного счета, на котором учитываются добровольные пенсионные взносы, будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – отмечается в источнике.

Здесь важно отметить, что до момента поступления в ЕНПФ эти средства находятся в составе валютных активов Нацфонда. При этом они инвестируются Национальным банком РК, чтобы обеспечить дополнительный инвестиционный доход.

Но как только дети достигают 18 лет, деньги переводятся на их целевые счета в ЕНПФ и более никуда не инвестируются. То есть они будут подвергаться инфляции в течение 10 лет, прежде чем их переведут на уже пенсионный счет участника.

Другими словами, деньги казахстанцев, которые они могут получить по программе "Нацфонд – детям", не будут "сгорать", даже если их не забрать по достижении совершеннолетия. Однако они могут обесцениться из-за инфляции.

Поэтому желательно воспользоваться этими средствами вовремя, не откладывая данный вопрос.

Ранее мы уже рассказывали, как забрать "детские" деньги из Нацфонда в Казахстане.