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Сгорают ли "детские деньги" из Нацфонда, если не забрать их вовремя

Опубликовано:

Купюры сдувает с рук
Деньги. Иллюстративное фото: Jeffrey Coolidge/Getty Images

Чтобы забрать начисленные детям накопления из Нацфонда, им нужно подать заявление при достижении 18 лет. Без этих мер деньги могут обесцениться. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Программа "Национальный фонд – детям" предусматривает ежегодные выплаты детям-гражданам Казахстана от 2006 года рождения за счет инвестиционного дохода Нацфонда.
  • По достижении 18 лет средства переводятся на целевой счет в ЕНПФ, где хранятся 10 лет без инвестирования, подвергаясь риску обесценивания из-за инфляции.
  • Хотя деньги не "сгорают", если их не забрать сразу, эксперты рекомендуют воспользоваться ими как можно скорее после достижения совершеннолетия во избежание потери их стоимости.

Программа "Национальный фонд – детям" была внедрена в Казахстане в 2024 году.

Она подразумевает ежегодное начисление всем детям-гражданам Казахстана (от 2006 года рождения) денег за счет 50% от инвестиционного дохода Национального фонда РК (Нацфонд). При этом все дети за отчетный год получают одинаковую сумму.

Как отмечается на сайте программы, даже в случае отрицательной доходности фонда в тот или иной период интересы детей остаются защищенными – доходность усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году.

Однако казахстанцам важно вовремя воспользоваться полученными деньгами.

Почему выплаты нужно забирать как можно быстрее

Дети-граждане Казахстана могут получить выплаты по программе при достижении совершеннолетия и потратить их на определенные цели.

В этот момент на их имя автоматически открывается целевой накопительный счет в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), на который поступает положенная сумма. Деньги перечисляются в долларах США и хранятся на данном счете в течение 10 лет.

Ребенок считает монеты тенге
Ребенок и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Если в течение этого срока он не использует эти средства, то они автоматически переведутся на его индивидуальный добровольный пенсионный счет в ЕНПФ, который автоматически откроется на его имя.

Получение накоплений с этого пенсионного счета, на котором учитываются добровольные пенсионные взносы, будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – отмечается в источнике.

Здесь важно отметить, что до момента поступления в ЕНПФ эти средства находятся в составе валютных активов Нацфонда. При этом они инвестируются Национальным банком РК, чтобы обеспечить дополнительный инвестиционный доход.

Но как только дети достигают 18 лет, деньги переводятся на их целевые счета в ЕНПФ и более никуда не инвестируются. То есть они будут подвергаться инфляции в течение 10 лет, прежде чем их переведут на уже пенсионный счет участника.

Другими словами, деньги казахстанцев, которые они могут получить по программе "Нацфонд – детям", не будут "сгорать", даже если их не забрать по достижении совершеннолетия. Однако они могут обесцениться из-за инфляции.

Поэтому желательно воспользоваться этими средствами вовремя, не откладывая данный вопрос.

Ранее мы уже рассказывали, как забрать "детские" деньги из Нацфонда в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2163481-sgorayut-li-detskie-dengi-iz-nacfonda-esli-ne-zabrat-ih-vovremya/

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