Увеличились ли пенсионные накопления казахстанцев

Пенсионные накопления казахстанцев достигли почти 22,9 трлн тенге. За год эта сумма выросла на 5 трлн тенге, или на 27,6%. О том, за счет чего это произошло, читайте в материале NUR.KZ.
Как известно, помимо государственной пенсии, казахстанцы могут оформить выплаты за счет собственных накоплений, если они есть. До выхода вкладчика на пенсию эти деньги хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ)
По состоянию на 1 января 2025 года общая сумма пенсионных накоплений казахстанцев, как сообщили в ЕНПФ, достигла почти 22,9 трлн тенге. В эту сумму входят как деньги, которые уплачивают граждане и их работодатели, так и средства, полученные за счет инвестирования активов фонда.
За 12 месяцев накопления увеличились на 27,6%, или на 4,93 трлн тенге. Эта сумма формировалась из нескольких источников:
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 2,44 трлн тенге;
- обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – 113,6 млрд тенге;
- добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – 3,07 млрд тенге;
- обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) – 231,24 млрд тенге;
- инвестиционный доход – 3,36 трлн тенге.
Если сложить все источники, то сумма получится больше итогового прироста, однако причина этому кроется в том, что ЕНПФ, помимо накоплений, занимается и выплатами.
Исходящие денежные потоки в 2024 году составили более 1,32 трлн тенге – это в 2,2 раза больше, чем было годом ранее.
Куда уходили деньги из ЕНПФ:
- единовременные пенсионные выплаты на жилье и лечение – 609,89 млрд тенге;
- выплаты по возрасту (пенсия) – 204,22 млрд тенге. В среднем пенсионеры получали 33 906 тенге, а максимальная сумма выплаты составила 945 752 тенге;
- выплаты по наследству – более 61,6 млрд тенге;
- выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – свыше 40,57 млрд тенге;
- выплаты лицам с инвалидностью – более 3,07 млрд тенге;
- выплаты на погребение – около 9,96 млрд тенге;
- переводы в страховые организации – порядка 394,54 млрд тенге.
Стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2025 года вкладчиками ЕНПФ являлась большая часть населения Казахстана. Общее количество пенсионных счетов достигло 17,18 млн, из которых на индивидуальные счета пришлось более 12,5 млн (11,15 млн – по ОПВ, 715,52 тыс. – по ОППВ, 439,58 тыс. – по ДПВ).
Еще 4,67 млн счетов были условными, на которых хранились деньги, поступающие в рамках ОПВР.
Ранее мы также писали, что средний размер пенсионных накоплений казахстанских вкладчиков, состоящих из обязательных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, равен менее 2 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2214849-uvelichilis-li-pensionnye-nakopleniya-kazahstancev/