Самые популярные пособия назвали в Казахстане

Чаще всего в 2024 году казахстанцам назначали пособия по рождению ребенка и уходу за ним – на них пришлось 650 тыс. обращений. Какие еще услуги часто получали граждане, узнали журналисты NUR.KZ.

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В Казахстане предусмотрены разные виды поддержки населения. Так, например, граждане могут получать пособия по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Для официально трудоустроенных граждан предусмотрены социальные выплаты, если они по какой-то причине останутся без работы.

Однако некоторые виды поддержки в 2024 году оказались особенно востребованными. Как сообщает госкорпорация "Правительство для граждан", в прошедшем году граждане чаще всего обращались за социальными выплатами и пособиями, связанными с рождением ребенка и уходом за ним. Их назначили более 650 тыс. раз.

В топ самых популярных услуг по линии социального обеспечения также попало назначение пенсионных выплат. Их в 2024 году впервые начали получать порядка 345 тыс. граждан. Напомним, помимо государственной пенсии, казахстанцам также назначаются выплаты за счет их собственных накоплений, если они имеются.

Замыкают тройку лидеров пособия для многодетных семей. Эту меру поддержки в 2024 году назначили 61 тыс. раз.

Стоит учесть, что поддержку от государства получали и другие категории граждан. Например, в 2024 году получателями всех соцвыплат из Государственного фонда социального страхования стали порядка 1,4 млн граждан.

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