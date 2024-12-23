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Новый пенсионный взнос вырастет в 2025 году в Казахстане

Опубликовано:

Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обязательный пенсионный взнос работодателя в 2025 году планово увеличится с 1,5% до 2,5% от зарплаты работника в Казахстане. Как может вырасти совокупная ставка, читайте в материале NUR.KZ.

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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане с 2025 года обязательный пенсионный взнос работодателя увеличится с 1,5% до 2,5% от зарплаты работника.
  • Максимальная совокупная ставка пенсионных взносов без учета добровольных достигнет 17,5% от месячной зарплаты официально трудоустроенного работника.
  • Ставка обязательного пенсионного взноса работодателя будет ежегодно расти до 5% к 2028 году, эти средства будут направляться на условные пенсионные счета.

Как известно, в Казахстане действует многоуровневая пенсионная система. Часть выплат осуществляется за счет государства, а другая – за счет пенсионных накоплений работников.

Сами накопления формируются из разных источников: за счет пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), а также благодаря инвестиционной деятельности управляющих активами фонда.

При этом взносы на текущий момент, согласно Социальному кодексу РК, делятся на несколько видов:

  1. обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 10% от ежемесячного дохода работника, которые уплачиваются за его счет;
  2. обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – 5% от ежемесячного дохода работника, занятого на вредной работе, которые работодатель уплачивает за счет собственных средств;
  3. добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – вкладчики могут самостоятельно выбрать размер и периодичность их уплаты;
  4. обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) – 1,5% от ежемесячного дохода работника, которые работодатель также уплачивает за счет собственных средств, но только за граждан, рожденных с 1 января 1975 года.

При этом уже в 2025 году размер ОПВР вырастет и составит 2,5%. Таким образом, максимальная совокупная ставка пенсионных взносов, без учета добровольных, в следующем году достигнет 17,5% от месячной зарплаты официально трудоустроенного работника.

Отметим, что ставка обязательного пенсионного взноса работодателя в размере 2,5% не является максимальной. Она будет ежегодно увеличиваться, пока не достигнет 5% от зарплаты работника в 2028 году.

Деньги, которые поступают за счет ОПВР, не являются собственностью работников и их нельзя унаследовать. При этом они направляются на условные пенсионные счета, а не на индивидуальные, как остальные взносы.

В будущем именно из накоплений, сформированных из ОПВР, будут назначать пенсионную выплату тем, у кого в силу возраста уже не может быть солидарной пенсии.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2203677-kakie-pensionnye-vznosy-vyrastut-v-2025-godu-v-kazahstane/

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