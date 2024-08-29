Меньше 2 млн тенге в среднем составили пенсионные накопления казахстанцев

Средний размер пенсионных накоплений казахстанских вкладчиков, состоящих из обязательных взносов, равен 1,8 млн тенге. Сколько накоплено добровольно и за счет работодателя, узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Средний размер пенсионных накоплений казахстанских вкладчиков за счет обязательных взносов составляет 1,8 млн тенге.

За счет обязательных пенсионных взносов работодателя на условных счетах в среднем накоплено 30 тыс. тенге, за счет добровольных взносов - 16 тыс. тенге.

Средние накопления за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов для работников вредных производств составляют 897 тыс. тенге.

По состоянию на 1 августа 2024 года на пенсионных счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) было накоплено 20,26 трлн тенге. Это общий размер накоплений, включая все виды взносов и начисленный на них инвестиционный доход.

Но в расчете на каждого вкладчика сумма не кажется такой внушительной. Сколько в среднем составляют пенсионные накопления казахстанцев, мы посчитали на основе отчета ЕНПФ об объеме и количестве пенсионных счетов.

Сколько в среднем накоплено за счет ОПВ

Большая часть общего объема средств, хранящихся в ЕНПФ, накоплена за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), которые в размере 10% удерживаются из доходов казахстанцев. Вместе с начисленным на них инвестиционным доходом на 1 августа 2024 года сумма составляет 19,5 трлн тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) с накоплениями, сформированными из ОПВ, составило 11,1 млн. Таким образом, на каждого вкладчика в среднем приходится меньше 2 млн тенге, а точнее – 1,8 млн тенге.

Больше всего ИПС открыто в Алматы – 1,8 млн. На них хранится 3,9 трлн тенге, или 2,1 млн тенге в среднем на счет.

Самый высокий средний показатель при этом представлен в Атырауской области – 2,5 млн тенге на вкладчика. А самый маленький зафиксирован в Алматинской – всего 705 тыс. тенге в среднем на один ИПС.

Средний размер пенсионных накоплений среди жителей Астаны составляет 2,4 млн тенге, а Шымкента – 1,2 млн тенге.

Размер пенсионных накоплений

за счет обязательных пенсионных взносов (тенге) Область или город

Количество счетов Общая сумма

пенсионных накоплений Средний размер Атырауская 385,1 тыс. 960,3 млрд 2,5 млн Астана 882,2 тыс. 2,1 трлн 2,4 млн Мангистауская 399,4 тыс. 904,5 млрд 2,3 млн Ұлытау 57,8 тыс. 125,9 млрд 2,2 млн Алматы 1,8 млн 3,9 трлн 2,1 млн Павлодарская 482,2 тыс. 933 млрд 1,9 млн Карагандинская 794,3 тыс. 1,5 трлн 1,9 млн Актюбинская 526 тыс. 999,7 млрд 1,9 млн Западно-Казахстанская 399,5 тыс. 737,3 млрд 1,8 млн Восточно-Казахстанская 523 тыс. 930,2 млрд 1,8 млн Костанайская 522,9 тыс. 891,5 млрд 1,7 млн Акмолинская 381,2 тыс. 627,1 млрд 1,6 млн Абай 291,5 тыс. 474,4 млрд 1,6 млн Северо-Казахстанская 340,7 тыс. 528,1 млрд 1,6 млн Кызылординская 424,1 тыс. 625,9 млрд 1,5 млн Жетісу 394,1 тыс. 515,3 млрд 1,3 млн Жамбылская 622,7 тыс. 785,1 млрд 1,3 млн Шымкент 829,2 тыс. 999,7 млрд 1,2 млн Туркестанская 713,2 тыс. 749,2 млрд 1,1 млн Алматинская 242,5 тыс. 170,9 млрд 705 тыс. Всего 11,1 млн 19,5 трлн 1,8 млн По данным Единого накопительного пенсионного фонда

Сколько в среднем накоплено за счет ОПВР

В текущем году в Казахстане также ввели обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Его размер сейчас составляет 1,5% от зарплаты работника, но с каждым годом он будет увеличиваться, пока в 2028 году не достигнет 5%.

ОПВР уплачивается за счет работодателя. Им пополняют условные пенсионные счета (УПС) только сотрудников младше 1975 года рождения. То есть они идут в "общую корзину", откуда молодым казахстанцам в будущем будут выплачивать пожизненные пенсионные выплаты.

К 1 августа количество УПС между тем выросло до 4,1 млн – за такое количество вкладчиков казахстанские работодатели платят новый взнос. На их условных счетах уже накопилось 120,5 млрд тенге с учетом инвестиционного дохода, или в среднем по 30 тыс. тенге.

Самая высокая средняя сумма, накопленная на условных счетах для ОПВР, наблюдается в Мангистауской области (41 тыс. тенге), а самая маленькая – в Северо-Казахстанской области (22 тыс. тенге).

В Астане она равна 38 тыс. тенге, в Алматы – 35 тыс. тенге, а в Шымкенте – 24 тыс. тенге.

Размер пенсионных накоплений за счет обязательных

пенсионных взносов работодателя (тенге) Область или город

Количество счетов Общая сумма

пенсионных накоплений Средний размер Мангистауская 169,3 тыс. 7 млрд 41 тыс. Ұлытау 1,1 тыс. 41,4 млн 38 тыс. Астана 410,2 тыс. 15,5 млрд 38 тыс. Атырауская 164,6 тыс. 6,2 млрд 37 тыс. Алматы 790,2 тыс. 27,3 млрд 35 тыс. Карагандинская 324,2 тыс. 9,7 млрд 30 тыс. Алматинская 13,9 тыс. 404,9 млн 29 тыс. Западно-Казахстанская 153,4 тыс. 4,4 млрд 29 тыс. Актюбинская 208,9 тыс. 5,9 млрд 28 тыс. Павлодарская 176,5 тыс. 4,9 млрд 27 тыс. Восточно-Казахстанская 166,4 тыс. 4,6 млрд 27 тыс. Костанайская 190,5 тыс. 4,6 млрд 24 тыс. Абай 119 тыс. 2,9 млрд 24 тыс. Шымкент 260,1 тыс. 6,2 млрд 24 тыс. Акмолинская 124,7 тыс. 2,9 млрд 23 тыс. Жетісу 115,2 тыс. 2,7 млрд 23 тыс. Туркестанская 216,7 тыс. 4,9 млрд 23 тыс. Кызылординская 159,4 тыс. 3,6 млрд 23 тыс. Жамбылская 194 тыс. 4,4 млрд 23 тыс. Северо-Казахстанская 118,2 тыс. 2,6 млрд 22 тыс. Всего 4,1 млн 120,5 млрд 30 тыс. По данным Единого накопительного пенсионного фонда

Сколько в среднем накоплено за счет ДПВ

На будущую пенсию казахстанцы также могут откладывать сами посредством добровольных пенсионных взносов. Их размер законом не устанавливается.

Индивидуальные пенсионные счета для учета ДПВ между тем открыты всего у 424,6 тыс. казахстанцев. На них в данный момент хранится 6,7 млрд тенге, которые также инвестируются и приносят доход. В среднем на одно ИПС приходится 16 тыс. тенге.

Самый большой средний счет для учета ДПВ при этом представлен в Павлодарской области (69 тыс. тенге), а самый маленький – в Туркестанской (6 тыс. тенге).

Вкладчиками из Астаны добровольными пенсионными взносами в среднем накоплено 9 тыс. тенге, Алматы – 13 тыс. тенге, а Шымкента – 7 тыс. тенге.

Размер пенсионных накоплений за счет

добровольных пенсионных взносов (тенге) Область или город

Количество счетов Общая сумма

пенсионных накоплений Средний размер Павлодарская 21,3 тыс. 1,5 млрд 69 тыс. Актюбинская 19,9 тыс. 876,6 млн 44 тыс. Костанайская 10,7 тыс. 462,7 млн 43 тыс. Ұлытау 504 12 млн 24 тыс. Северо-Казахстанская 6,8 тыс. 98,4 млн 14 тыс. Алматы 104,3 тыс. 1,4 млрд 13 тыс. Карагандинская 27,8 тыс. 320,8 млн 12 тыс. Акмолинская 12 тыс. 130,2 млн 11 тыс. Западно-Казахстанская 7,5 тыс. 80,7 млн 11 тыс. Жамбылская 15,4 тыс. 164,4 млн 11 тыс. Жетісу 10,4 тыс. 107,9 млн 10 тыс. Восточно-Казахстанская 13,9 тыс. 142,2 млн 10 тыс. Абай 8,3 тыс. 78,5 млн 9 тыс. Астана 64 тыс. 602,7 млн 9 тыс. Мангистауская 15,8 тыс. 144,8 млн 9 тыс. Атырауская 17 тыс. 140,5 млн 8 тыс. Кызылординская 9,4 тыс. 67,8 млн 7 тыс. Шымкент 29,3 тыс. 199,5 млн 7 тыс. Алматинская 12,5 тыс. 81,9 млн 7 тыс. Туркестанская 17,7 тыс. 107,7 млн 6 тыс. Всего 424,6 тыс. 6,7 млрд 16 тыс. По данным Единого накопительного пенсионного фонда

Сколько в среднем накоплено за счет ОППВ

За сотрудников, занятых во вредных условиях труда, работодатели за свой счет также платят обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) в размере 5% от их зарплат.

Счета для учета ОППВ на данный момент открыты у 688,9 тыс. вкладчиков. На них хранится 618,1 млрд тенге, то есть в среднем по 897 тыс. тенге на счет.

Больше всего счетов и накоплений за счет ОППВ представлено в "шахтерском" центре Казахстана – Карагандинской области. На 115,6 тыс. ИПС хранится 129,9 млрд тенге, или 1,1 млн тенге в среднем на одного вкладчика.

Самая большая средняя сумма счета для профессиональных взносов – в Мангистауской области (1,8 млн тенге), а самая маленькая – в Алматинской (320 тыс. тенге). Сам Алматы по этому показателю располагается на предпоследнем месте – 490 тыс. тенге.

В Астане пенсионные накоплений за счет ОППВ в среднем на вкладчика составляют 621 тыс. тенге, а в Шымкенте – 586 тыс. тенге.

Размер пенсионных накоплений за счет обязательных

профессиональных пенсионных взносов (тенге) Область или город

Количество счетов Общая сумма

пенсионных накоплений Средний размер Мангистауская 50,2 тыс. 89,3 млрд 1,8 млн Ұлытау 7,7 тыс. 9,9 млрд 1,3 млн Атырауская 29 тыс. 32,9 млрд 1,1 млн Карагандинская 115,6 тыс. 129,9 млрд 1,1 млн Восточно-Казахстанская 53,6 тыс. 49,9 млрд 932 тыс. Павлодарская 58,9 тыс. 53,2 млрд 903 тыс. Актюбинская 50 тыс. 44,2 млрд 884 тыс. Костанайская 40,1 тыс. 32,9 млрд 820 тыс. Западно-Казахстанская 15,5 тыс. 11,9 млрд 764 тыс. Акмолинская 25,2 тыс. 18 млрд 714 тыс. Кызылординская 26 тыс. 18,5 млрд 713 тыс. Туркестанская 22,4 тыс. 16 млрд 713 тыс. Абай 27,8 тыс. 18,8 млрд 676 тыс. Северо-Казахстанская 11,7 тыс. 7,7 млрд 657 тыс. Астана 33,3 тыс. 20,7 млрд 621 тыс. Шымкент 24,2 тыс. 14,1 млрд 586 тыс. Жамбылская 30,3 тыс. 17,6 млрд 582 тыс. Жетісу 16,3 тыс. 8,3 млрд 507 тыс. Алматы 47,2 тыс. 23,1 млрд 490 тыс. Алматинская 3,8 тыс. 1,2 млрд 320 тыс. Всего 688,9 тыс. 618,1 млрд 897 тыс. По данным Единого накопительного пенсионного фонда

Напомним, что в том числе за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов казахстанцы, ушедшие с вредной работы, могут оформить новую специальную социальную выплату.