Более чем на 4 трлн тенге выросли пенсионные накопления казахстанцев

Объем активов ЕНПФ по итогам августа 2024 года достиг почти 21 трлн тенге. Всего за год накопления выросли сразу на 4,1 трлн тенге. Увеличились ли выплаты казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.
- Объем пенсионных активов ЕНПФ по состоянию на 1 сентября 2024 года достиг 20,9 трлн тенге, увеличившись за год на 4,1 трлн тенге или 24,7%.
- Основными источниками роста активов с начала текущего года стали взносы казахстанцев (1,78 трлн тенге) и инвестиционный доход (1,9 трлн тенге).
- С начала года ЕНПФ осуществил выплаты и переводы на сумму 740 млрд тенге, включая единовременные выплаты на жилье и лечение, выплаты по возрасту и наследству.
Пенсию в Казахстане выплачивают не только за счет государства, но и из накоплений самих граждан. Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), по состоянию на 1 сентября текущего года общий объем пенсионных активов превысил 20,9 трлн тенге.
За 8 месяцев 2024 года сумма выросла на 17% или примерно на 3 трлн тенге. Если же рассматривать годовой рост, то он составил 24,7%, или порядка 4,1 трлн тенге.
За счет чего растут накопления
Одним из главных источников роста активов ЕНПФ являются взносы самих казахстанцев. На обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в текущем году пришлось 1,6 трлн тенге, на обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – 75 млрд тенге, а на добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – 2,1 млрд тенге.
Также с нового года действует новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). По состоянию на 1 сентября за счет него на условные счета казахстанцев поступило более 148,9 млрд тенге. Всего на взносы пришлось порядка 1,78 трлн тенге.
Как отмечают в фонде, накопления увеличиваются за счет входящих потоков не только в виде пенсионных взносов, но и инвестиционного дохода.
С начала года управляющие инвестиционным портфелем, которыми являются Национальный банк РК и пять частных компаний, заработали для казахстанцев дополнительно 1,9 трлн тенге. Подробнее о доходности управляющих мы рассказывали здесь.
Сколько денег ЕНПФ выплатил
Помимо накоплений, ЕНПФ также осуществляет выплаты. Всего с начала года он выплатил 740 млрд тенге:
- единовременные выплаты на жилье и лечение – 322,6 млрд тенге;
- выплаты по возрасту – 130,6 млрд тенге;
- выплаты по наследству – 40 млрд тенге;
- выплаты в связи с выездом на ПМЖ из Казахстана – более 26,1 млрд тенге;
- выплаты лицам с инвалидностью – более 2 млрд тенге;
- выплаты на погребение – порядка 6,7 млрд тенге;
- переводы в страховые организации – более 212 млрд тенге.
Примечательно, что средняя выплата в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 817 тенге, а ее максимальный размер оказался в 28 раз больше – 945 752 тенге.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какого размера может достигнуть базовая государственная пенсия в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2165346-bolee-chem-na-4-trln-tenge-vyrosli-pensionnye-nakopleniya-kazahstancev/