Кому положены пенсионные надбавки за вредные условия труда в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые профессии могут нести вред здоровью казахстанцев. Но за это им положены дополнительные пенсионные выплаты. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Накопления казахстанцев в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) в основном формируются за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ). Это те 10%, которые удерживаются с зарплаты.

Однако также в ЕНПФ копятся деньги, поступающие по добровольным (ДПВ) и обязательным профессиональным (ОППВ) пенсионным взносам.

Именно ОППВ полагается за определенные профессии с вредными условиями труда, при этом их платят работодатели за свой счет в размере 5% от суммы брутто-зарплаты.

Кому положены профессиональные взносы

Список профессий, за которые положены ОППВ, указан в постановлении правительства РК "Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы".

Рабочий нефтяной отрасли. Иллюстративное фото: freepik.com

Так, обычно вредность производства связывают с заводами и цехами, работой в шахтах. Точные названия профессий представлены десятками наименований, которые можно разделить по группам:

горные работы – связанные с добычей полезных ископаемых, геологоразведочными работами, а также строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и капитальным ремонтом шахт, рудников, приисков, метрополитенов, подземных каналов, тоннелей и других подземных сооружений;

рудоподготовка, обогащение, окускование, обжиг руд и нерудных ископаемых – то есть работа в цехах, фабриках и комбинатах, действующих в указанных сферах;

металлургия – профессии в сфере производства черного и цветного металла и изделий из них, включая обслуживание оборудования и металлургических заводов;

химическая и атомная промышленность – при работе с радиоактивными и вредными веществами;

легкая промышленность – производство бумаги, одежды, кожи, текстили и так далее;

производство медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов – эти сферы также могут быть связаны с вредными веществами.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако также можно выделить три другие группы профессий, которые отличаются от предыдущих, но также предусматривают ОППВ для работников. К ним относятся:

здравоохранение и культура – это врачи и медицинский персонал, связанный с химиотерапией, патологоанатомическими бюро, лучевой диагностикой и противотуберкулезными организациями, микроорганизмами 1-3 групп патогенности, а также артисты балета;

транспорт – надбавки к пенсии положены профессиям из сфер железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта (ремонт, управление, регулирование и диспетчерство, экипаж при определенных показателях);

общие профессии – можно отнести подводные, сварочные, малярные (с вредными веществами не ниже третьего класса опасности) работы и прочие профессии из различных областей.

Увидеть точные названия профессий можно в указанном документе в соответствующих разделах, связанных со сферами деятельности.

Напомним, что с 1 января 2023 года утвержден новый пенсионный взнос за счет работодателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2012851-komu-polozheny-pensionnye-nadbavki-za-vrednye-usloviya-v-kazahstane/