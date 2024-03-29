Приносят ли доход пенсионные накопления за счет нового взноса в Казахстане

За 2 месяца инвестирование пенсионных накоплений принесло казахстанцам порядка 343,6 млрд тенге. Часть этой суммы удалось заработать благодаря новому пенсионному взносу. Подробности читайте на NUR.KZ.

Пенсионные накопления казахстанцев постоянно инвестируют в различные финансовые инструменты, чтобы получить дополнительный доход. Значительной частью средств управляет Национальный банк РК, однако граждане могут сделать выбор в пользу частных управляющих и передать им часть своих накоплений.

В целом же, как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), за 2 месяца текущего года общая сумма чистого инвестиционного дохода, которая была распределена на индивидуальных и условных счетах вкладчиков, составила порядка 343,6 млрд тенге – это сразу на 68%, или на 139,1 млрд тенге больше, чем было в прошлом году.

Стоит отметить, что в 2024 году был введен новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) – общая сумма поступивших на условные счета в ЕНПФ средств с начала года превысила 19,2 млрд тенге. Эти накопления также были использованы в инвестиционной деятельности, и их доходность за два месяца составила 0,11%.

Доходность обязательных (ОПВ), обязательных профессиональных (ОППВ) и добровольных (ДПВ) пенсионных взносов за это же время составила 1,91%.

Ранее мы рассказывали о том, какой доход принес каждый из управляющих инвестиционным портфелем ЕНПФ.

Впрочем важно учитывать, что результаты инвестирования пенсионных активов не следует оценивать на протяжении одного-двух месяцев. Их главная цель принести реальный доход в будущем. Например, если взять во внимание весь период существования ЕНПФ, то есть с 1998 года, то доходность активов составит 833,94% при инфляции за это же время в 770,54%.