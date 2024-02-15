Когда новый пенсионный взнос поступит на счета казахстанцев

Новый обязательный пенсионный взнос работодателя ввели в 2024 году. Первые отчисления казахстанцы должны получить до 25 февраля. Как их можно проверить, читайте в материале NUR.KZ.

С 1 января 2024 года в Казахстане появился новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Его размер зависит от зарплаты работника, однако платить его работодатели должны за собственный счет.

Главная задача ОПВР кроется в замещении солидарной части пенсии, которую могут получать только те казахстанцы, у которых есть трудовой стаж до 1998 года. Поэтому, как сообщают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), платить новый взнос работодатели должны только за работников, которые родились после 1 января 1975 года.

Данная категория вкладчиков не имеет стажа работы в солидарной системе или он незначителен. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базового – от государства, накопительного – за счет их взносов в ЕНПФ, а также условно-накопительного – за счет взносов работодателей.

Ставка ОПВР между тем ежегодно будет расти, пока не достигнет 5% от размера зарплаты. То есть, если в текущем году она равна 1,5%, то в 2025 году будет уже 2,5%, в 2026 году – 3,5%, в 2027 году – 4,5%, а в 2028 году – 5%.

Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом ежемесячный доход работника, на основе которого рассчитываются новые взносы, должен быть не ниже минимальной заработной платы (МЗП в 2024 году равна 85 000 тенге) и не выше 50 МЗП (4 250 000 тенге).

Некоторые эксперты считают, что введение ОПВР может негативно повлиять на бизнес, которому придется больше тратиться. Однако в ЕНПФ считают, что налоговая нагрузка останется на приемлемом уровне, ведь взнос будет вводиться поэтапно, а уплаченная сумма отнесена на вычеты при определении налогооблагаемого дохода.

Что касается рядовых работников, то первые взносы работодателя за январь 2024 года, согласно Социальному кодексу РК, должны поступить до 25 февраля. То есть, как и другие взносы, они производятся работодателем не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.

Проверить, есть ли поступления, можно в выписке со своего индивидуального пенсионного счета в ЕНПФ. Эту информацию можно получить в личном кабинете на официальном сайте пенсионного фонда.

При этом, если казахстанцы увидят, что ОПВР за них был уплачен с нарушениями, то они могут обратиться в Комитет государственных доходов, на который возложен контроль за своевременностью и полнотой уплаты.