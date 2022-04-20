Финансы
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Что будет с деньгами с невостребованных депозитов казахстанцев после их перевода в ЕНПФ

телефон с приложение ЕНПФ
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если банк лишается лицензии, казахстанцы могут забрать свои вклады через Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД). Однако многие вкладчики не спешат воспользоваться этой возможностью. В таком случае невостребованные депозиты переводятся на счета в ЕНПФ. Что с ними происходит дальше, узнали журналисты NUR.KZ.

С первого мая 2022 года деньги с депозитов ликвидируемых банков, которые окажутся невостребованными в течение года, будут переводиться на счета для добровольных пенсионных взносов (ДПВ) в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Переживать о дальнейшей судьбе средств не стоит. По данным Единого накопительного пенсионного фонда, невостребованная сумма депозита будет переведена на индивидуальные пенсионные счета только в том случае, если все персональные данные владельца будут полностью соответствовать данным из пенсионного фонда.

Деньги вкладчика будут переведены только если у него есть счета с пенсионными накоплениями в ЕНПФ.

Что будет с деньгами после перевода на счет для ДПВ

К тому же, после зачисления денег на индивидуальные пенсионные счета, они, как и другие пенсионные активы, будут использоваться для инвестирования. Как правило, средства вкладчиков ЕНПФ направляются в несколько видов финансовых инструментов, среди которых также есть и иностранные ценные бумаги.

Вот так выглядит инвестиционный портфель по пенсионным деньгам населения:

  • государственные ценные бумаги (ГЦБ) Казахстана;
  • облигации казахстанских квазигосударственных организаций;
  • облигации казахстанских банков второго уровня;
  • ГЦБ иностранных государств.

Таким образом, деньги не будут лежать "мертвым грузом", а будут приносить доход их вкладчику (хозяину невостребованного депозита).

Можно ли забрать деньги из ЕНПФ

Если у владельца невостребованного депозита после перевода его денег на счет для ДПВ, появилось желание их получить обратно, то нужно учитывать, что просто так их забрать нельзя. К деньгам, которые были переведены на индивидуальные пенсионные счета, применяются такие же правила, что и ко всем другим пенсионным активам.

Деньги можно вернуть в виде пенсионных выплат на общих основаниях:

  • если вкладчик достиг возраста 50 лет;
  • если у него есть инвалидность;
  • если вкладчик выехал ПМЖ за пределы Казахстана;
  • если вкладчик имеет пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет.
Касса банка Две девушки
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако, если вкладчик по уважительной причине не мог забрать свои деньги до того, как они признались невостребованными, то ему нужно будет напрямую обратиться в Казахстанский фонд гарантирования депозитов. В этом случае ЕНПФ получит уведомление и самостоятельно вернет всю сумму, которая попадала под гарантию выплаты.

Как отмечают в ЕНПФ, на данный момент в процессе ликвидации находятся девять банков:

  • АО «Валют-Транзит Банк»
  • АО «Казинвестбанк»
  • АО «Delta Bank»
  • АО «Эксимбанк Казахстан»
  • АО «Qazaq Banki»
  • АО «Банк Астаны»
  • АО «Tengri Bank»
  • АО «AsiaCredit Bank
  • АО «Capital Bank Kazakhstan»

Вкладчики первых восьми банков могут получить суммы гарантированного возмещения от КФГД до 1 мая 2022 года включительно. Если не обратиться за вкладами до этой даты, то они поступят на индивидуальные пенсионные счета для ДПВ в ЕНПФ. Сейчас этот процесс упростили и подать заявку на возвращение гарантированных сумм можно онлайн.

У вкладчиков ликвидируемого "Capital Bank Kazakhstan" для этого есть больше времени. Так как данный банк был ликвидирован позже остальных, его вкладчики могут вернуть свои деньги до 3 июля текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1965885-chto-budet-s-dengami-s-nevostrebovannyh-depozitov-kazahstantsev-posle-ih-perevoda-v-enpf/

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