Что будет с деньгами с невостребованных депозитов казахстанцев после их перевода в ЕНПФ

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если банк лишается лицензии, казахстанцы могут забрать свои вклады через Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД). Однако многие вкладчики не спешат воспользоваться этой возможностью. В таком случае невостребованные депозиты переводятся на счета в ЕНПФ. Что с ними происходит дальше, узнали журналисты NUR.KZ.

С первого мая 2022 года деньги с депозитов ликвидируемых банков, которые окажутся невостребованными в течение года, будут переводиться на счета для добровольных пенсионных взносов (ДПВ) в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Переживать о дальнейшей судьбе средств не стоит. По данным Единого накопительного пенсионного фонда, невостребованная сумма депозита будет переведена на индивидуальные пенсионные счета только в том случае, если все персональные данные владельца будут полностью соответствовать данным из пенсионного фонда.

Деньги вкладчика будут переведены только если у него есть счета с пенсионными накоплениями в ЕНПФ.

Что будет с деньгами после перевода на счет для ДПВ

К тому же, после зачисления денег на индивидуальные пенсионные счета, они, как и другие пенсионные активы, будут использоваться для инвестирования. Как правило, средства вкладчиков ЕНПФ направляются в несколько видов финансовых инструментов, среди которых также есть и иностранные ценные бумаги.

Вот так выглядит инвестиционный портфель по пенсионным деньгам населения:

государственные ценные бумаги (ГЦБ) Казахстана;

облигации казахстанских квазигосударственных организаций;

облигации казахстанских банков второго уровня;

ГЦБ иностранных государств.

Таким образом, деньги не будут лежать "мертвым грузом", а будут приносить доход их вкладчику (хозяину невостребованного депозита).

Можно ли забрать деньги из ЕНПФ

Если у владельца невостребованного депозита после перевода его денег на счет для ДПВ, появилось желание их получить обратно, то нужно учитывать, что просто так их забрать нельзя. К деньгам, которые были переведены на индивидуальные пенсионные счета, применяются такие же правила, что и ко всем другим пенсионным активам.

Деньги можно вернуть в виде пенсионных выплат на общих основаниях:

если вкладчик достиг возраста 50 лет;

если у него есть инвалидность;

если вкладчик выехал ПМЖ за пределы Казахстана;

если вкладчик имеет пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако, если вкладчик по уважительной причине не мог забрать свои деньги до того, как они признались невостребованными, то ему нужно будет напрямую обратиться в Казахстанский фонд гарантирования депозитов. В этом случае ЕНПФ получит уведомление и самостоятельно вернет всю сумму, которая попадала под гарантию выплаты.

Как отмечают в ЕНПФ, на данный момент в процессе ликвидации находятся девять банков:

АО «Валют-Транзит Банк»

АО «Казинвестбанк»

АО «Delta Bank»

АО «Эксимбанк Казахстан»

АО «Qazaq Banki»

АО «Банк Астаны»

АО «Tengri Bank»

АО «AsiaCredit Bank

АО «Capital Bank Kazakhstan»

Вкладчики первых восьми банков могут получить суммы гарантированного возмещения от КФГД до 1 мая 2022 года включительно. Если не обратиться за вкладами до этой даты, то они поступят на индивидуальные пенсионные счета для ДПВ в ЕНПФ. Сейчас этот процесс упростили и подать заявку на возвращение гарантированных сумм можно онлайн.

У вкладчиков ликвидируемого "Capital Bank Kazakhstan" для этого есть больше времени. Так как данный банк был ликвидирован позже остальных, его вкладчики могут вернуть свои деньги до 3 июля текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1965885-chto-budet-s-dengami-s-nevostrebovannyh-depozitov-kazahstantsev-posle-ih-perevoda-v-enpf/