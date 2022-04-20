Что будет с деньгами с невостребованных депозитов казахстанцев после их перевода в ЕНПФ

Если банк лишается лицензии, казахстанцы могут забрать свои вклады через Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД). Однако многие вкладчики не спешат воспользоваться этой возможностью. В таком случае невостребованные депозиты переводятся на счета в ЕНПФ. Что с ними происходит дальше, узнали журналисты NUR.KZ.
С первого мая 2022 года деньги с депозитов ликвидируемых банков, которые окажутся невостребованными в течение года, будут переводиться на счета для добровольных пенсионных взносов (ДПВ) в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).
Переживать о дальнейшей судьбе средств не стоит. По данным Единого накопительного пенсионного фонда, невостребованная сумма депозита будет переведена на индивидуальные пенсионные счета только в том случае, если все персональные данные владельца будут полностью соответствовать данным из пенсионного фонда.
Деньги вкладчика будут переведены только если у него есть счета с пенсионными накоплениями в ЕНПФ.
Что будет с деньгами после перевода на счет для ДПВ
К тому же, после зачисления денег на индивидуальные пенсионные счета, они, как и другие пенсионные активы, будут использоваться для инвестирования. Как правило, средства вкладчиков ЕНПФ направляются в несколько видов финансовых инструментов, среди которых также есть и иностранные ценные бумаги.
Вот так выглядит инвестиционный портфель по пенсионным деньгам населения:
- государственные ценные бумаги (ГЦБ) Казахстана;
- облигации казахстанских квазигосударственных организаций;
- облигации казахстанских банков второго уровня;
- ГЦБ иностранных государств.
Таким образом, деньги не будут лежать "мертвым грузом", а будут приносить доход их вкладчику (хозяину невостребованного депозита).
Можно ли забрать деньги из ЕНПФ
Если у владельца невостребованного депозита после перевода его денег на счет для ДПВ, появилось желание их получить обратно, то нужно учитывать, что просто так их забрать нельзя. К деньгам, которые были переведены на индивидуальные пенсионные счета, применяются такие же правила, что и ко всем другим пенсионным активам.
Деньги можно вернуть в виде пенсионных выплат на общих основаниях:
- если вкладчик достиг возраста 50 лет;
- если у него есть инвалидность;
- если вкладчик выехал ПМЖ за пределы Казахстана;
- если вкладчик имеет пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет.
Однако, если вкладчик по уважительной причине не мог забрать свои деньги до того, как они признались невостребованными, то ему нужно будет напрямую обратиться в Казахстанский фонд гарантирования депозитов. В этом случае ЕНПФ получит уведомление и самостоятельно вернет всю сумму, которая попадала под гарантию выплаты.
Как отмечают в ЕНПФ, на данный момент в процессе ликвидации находятся девять банков:
- АО «Валют-Транзит Банк»
- АО «Казинвестбанк»
- АО «Delta Bank»
- АО «Эксимбанк Казахстан»
- АО «Qazaq Banki»
- АО «Банк Астаны»
- АО «Tengri Bank»
- АО «AsiaCredit Bank
- АО «Capital Bank Kazakhstan»
Вкладчики первых восьми банков могут получить суммы гарантированного возмещения от КФГД до 1 мая 2022 года включительно. Если не обратиться за вкладами до этой даты, то они поступят на индивидуальные пенсионные счета для ДПВ в ЕНПФ. Сейчас этот процесс упростили и подать заявку на возвращение гарантированных сумм можно онлайн.
У вкладчиков ликвидируемого "Capital Bank Kazakhstan" для этого есть больше времени. Так как данный банк был ликвидирован позже остальных, его вкладчики могут вернуть свои деньги до 3 июля текущего года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1965885-chto-budet-s-dengami-s-nevostrebovannyh-depozitov-kazahstantsev-posle-ih-perevoda-v-enpf/