Сколько в среднем получают бывшие шахтеры в Казахстане

Специальные соцвыплаты начали получать более 9 тыс. казахстанцев со стажем на вредных производствах. В среднем им выплачивают более 200 тыс. тенге в месяц. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане ввели новую специальную социальную выплату для граждан предпенсионного возраста. Чтобы претендовать на нее, работник должен иметь минимум 7 лет стажа на вредном производстве, например, работая шахтером.

Однако просто наличие стажа не дает право на выплату. Ее могут назначить только работнику, которому исполнилось 55 лет, и при условии, что он уволился с вредного производства или перевелся на "безвредную" должность.

То есть работники могут перейти на работу с менее вредными условиями труда, при этом продолжая получать как заработную плату, так и специальную выплату. Либо они могут выйти на отдых, получая выплату до назначения пенсии.

Сама спецсоцвыплата складывается из четырех источников:

за счет республиканского бюджета – в размере 2 прожиточных минимумов (1 ПМ в 2024 году составляет 43 407 тенге );

); за счет компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ;

за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ;

за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и обязательных пенсионных взносов (ОПВ) из ЕНПФ – в зависимости от размера накоплений.

Однако не все в итоге получают "полную" соцвыплату. Если казахстанец работал на таком производстве в прошлом, он также может оформить спецсоцвыплату, но только из двух источников: ЕНПФ и республиканского бюджета.

Примечательно, что больше всего получателей, которым назначили полную соцвыплату, проживает в Карагандинской области, что логично, учитывая тот факт, что Караганда считается "Шахтерской столицей".

Важно помнить, что работниками вредных производств могут считаться не только шахтеры. Существует целый список сфер деятельности, которые попадают под определение "вредных".

В целом же, как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, с начала года специальную социальную выплату назначили уже 9 145 гражданам.

Больше всего обратившихся за назначением соцвыплаты, помимо Карагандинской (1 696 человек), зарегистрировано в Костанайской (1 180 человек), Восточно-Казахстанской (1 132 человек), Павлодарской (1 015 человек), Актюбинской (599 человек), Акмолинской (566 человек) областях и области Абай (505 человек).

Общая сумма, которую с начала года выплатили казахстанцам, достигла 1,7 млрд тенге, а средний размер "шахтерской выплаты" составил порядка 208 тыс. тенге. Впрочем, суммы могут отличаться, ведь каждому работнику выплату рассчитывают индивидуально.