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Какой доход принесли пенсионные накопления после ускорения инфляции в Казахстане

Опубликовано:

Столбики монет и растущий график
Инвестиции. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

Активами ЕНПФ управляют Нацбанк и пять частных управляющих. На 1 августа все они принесли вкладчикам значительный доход, который обгоняет ускорившуюся инфляцию. Подробности читайте на NUR.KZ.

В июле инфляция в Казахстане заметно ускорилась, а ее годовой показатель впервые за полтора года увеличился. Это могло не только негативно сказаться на покупательной способности граждан, но и обесценить их пенсионные накопления.

Однако, согласно отчету Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), все управляющие пенсионными активами по состоянию на 1 августа по-прежнему показывают доходность выше инфляции.

Так, главным управляющим пенсионными активами ЕНПФ является Национальный банк РК. На начало августа в его управлении было почти 20,1 трлн тенге пенсионных накоплений. В тенге инвестировано 68,3% этой суммы, в долларах – 31,67%, а в других валютах – 0,03%.

С начала года Нацбанк заработал для вкладчиков порядка 1,41 трлн тенге и показал доходность 7,51% при накопленной за это же время инфляции 4,7%.

При этом управляющий отдельно инвестирует накопления, сформированные за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). Напомним, его ввели с начала 2024 года года, а пополняться и, соответственно, инвестироваться условные счета начали только спустя некоторое время.

По состоянию на 1 августа их общий объем достиг 120,03 млрд тенге. Все средства хранятся в тенге, а инвестиционный доход за период с начала управления составил 2,53%, или 1,02 млрд тенге.

Какой доход принесли частные управляющие

Помимо Национального банка РК, в Казахстане действуют еще пять частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП). Общий объем средств, которыми они обладают, на 1 августа достиг почти 54,8 млрд тенге.

  • АО "Jusan Invest" управляет активами на общую сумму 9,3 млрд тенге. В тенге компания инвестирует 63,3% от общей суммы, а в долларах – 36,7%. По состоянию на 1 августа управляющий дополнительно заработал 743,19 млн тенге и показал доходность 8,91% с начала года;
  • АО "Halyk Global Markets" распоряжается активами на сумму 4,2 млрд тенге. В тенге хранится 75,53% суммы, в долларах – 24,47%, а в евро – 0,0008%. С начала года компания заработала 310,25 млн тенге и достигла доходности 7,66%;
  • АО "BCC Invest" имеет в распоряжении почти 4,9 млрд тенге. В тенге компания хранит 85,12% суммы, а в долларах – 14,88%. С начала года управляющий заработал 377,10 млн тенге и показал доходность 8,25%;
  • АО "Сентрас Секьюритиз" управляет активами почти на 1,4 млрд тенге. В тенге инвестируется 72,72% суммы, в долларах – 25,67%, а в канадских долларах – 1,61%. С начала года компания заработала 111,43 млн тенге и показала самую высокую доходность – 9,05%;
  • АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" инвестирует активы на 35 млрд тенге. В тенге компания хранит 69,27% суммы, в долларах – 30,73%. С начала года управляющий заработал почти 2,4 млрд тенге и показал доходность 7,91%.
Доходность пенсионных активов на 1 августа 2024 года
Доходность пенсионных активов. Данные: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, абсолютно все управляющие пенсионными активами смогли принести казахстанцам реальный доход, который, несмотря на ускорение в июле, не обогнала инфляция.

Напомним, казахстанцы могут самостоятельно выбрать компанию, которая занималась бы инвестированием части их пенсионных накоплений. О том, как перевести средства в УИП, мы подробно рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2151927-kakoy-dohod-prinesli-pensionnye-nakopleniya-posle-uskoreniya-inflyacii-v-kazahstane/

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