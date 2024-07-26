Сколько денег казахстанцы потратили на налог при изъятии пенсионных накоплений

При изъятии пенсионных накоплений на налог казахстанцы единовременно потратили 46,1 млрд тенге. А отложенный долг, который могут списать, составляет 291,46 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане хотят освободить от налогов некоторые пенсионные выплаты. В частности, индивидуальный подоходный налог (ИПН) не нужно будет платить при изъятии из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) накоплений на жилье и лечение.

Напомним, что при их использовании ИПН можно уплатить двумя способами: единовременно, то есть сразу при получении единовременной пенсионной выплаты (ЕПВ), а также ежемесячно равными долями в течение не более 16 лет после выхода на пенсию, то есть во втором случае уплата налога откладывается. ИПН при этом удерживается с суммы накоплений.

Как ранее прокомментировали в правительстве, норма об освобождении от ИПН пенсионных выплат должна заработать с 2025 года. С момента ее принятия казахстанцы будут изымать накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на жилье и лечение без уплаты налога, в том числе от него освободят вкладчиков, имеющих отложенный долг.

А что касается казахстанцев, которые единовременно уплатили ИПН при использовании пенсионных накоплений, то им потраченные на налог средства не планируют возвращать, потому что закон обратной силы не имеет.

Отметим, что с пенсионных выплат из ЕНПФ удерживается индивидуальный подоходный налог, потому что перечисленные на пенсионные счета взносы им не облагаются.

Сколько казахстанцев использовали накопления

Также напомним, что недостигшие пенсионного возраста казахстанцы могут использовать пенсионные накопления, которые превышают соответствующий их возрасту порог минимальной достаточности (ПДМ).

Как нам сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде, на 1 июня 2024 года свыше порогов минимальной достаточности по 1 162 144 заявлениям было изъято 2,9 трлн тенге.

А вкладчики, заключившие договор пенсионного аннуитета, после перевода пенсионных накоплений в страховую компанию могут изъять все оставшиеся на индивидуальном пенсионном счете деньги. К слову, заявителями, имеющими договор пенсионного аннуитета, было изъято 98,71 млрд тенге по 36 581 заявлению.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Использование пенсионных накоплений доступно и вкладчикам, достигшим пенсионного возраста. Они могут забрать до половины средств из ЕНПФ, но если совокупный размер пенсии в результате будет не меньше 40% от зарплаты, которую ранее получал пенсионер.

При этом на 01 июня 2024 года 173 703 заявителя пенсионного возраста получили единовременные пенсионные выплаты на 240,2 млрд тенге.

А вот получатели пенсии по выслуге лет могут изъять на жилье и лечение все свои пенсионные накопления. И к началу лета этой возможностью воспользовались 46 296 вкладчиков, которые использовали 81,12 млрд тенге.

Отметим, что получатели пенсии по выслуге лет не могут отложить уплату ИПН при использовании пенсионных накоплений. Они должны заплатить налог единовременно.

Сколько казахстанцев единовременно уплатили ИПН

В ЕНПФ нам между тем также рассказали, сколько денег казахстанцы потратили на налог при изъятии пенсионных накоплений.

На 01 июня 2024 года количество вкладчиков и получателей, уплативших ИПН сразу при получении ЕПВ составило 256 745 человек, сумма единовременно уплаченного налога составила 46,1 млрд тенге. В том числе 81 974 получателей пенсии по возрасту и за выслугу лет. Они потратили на ИПН 12,62 млрд тенге.

Отметим, что вкладчиков, отложивших уплату ИПН при использовании пенсионных накоплений намного больше – 1 161 979 человек. Их отложенный долг, который и могут в результате списать, составил 291,46 млрд тенге.

В ЕНПФ также отмечают, что данная информация представлена с учетом возвращенных по различным причинам пенсионных накоплений в ЕНПФ и, как следствие, осуществленного перерасчета ИПН.

Специалисты также напоминают, что каждый вкладчик может подать несколько заявлений на использование пенсионных накоплений, в том числе как на улучшение жилищных условий, так и на лечение. Таким образом, количество уникальных заявителей, один или несколько раз изъявших свои пенсионные накопления, составило 910 568 человек.

Напомним, что в Казахстане планируют разрешить тратить пенсионные накопления на лечение ребенка и временно хотят запретить использовать их на стоматологические услуги.