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Средний размер пенсии из ЕНПФ стал известен в Казахстане

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Очки лежат на пенсионных деньгах
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средняя ежемесячная выплата по возрасту из Единого накопительного пенсионного фонда по состоянию на 1 июля достигла почти 34 тыс. тенге. О размерах пенсии за счет накоплений узнали журналисты NUR.KZ.

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Помимо государственной пенсии, казахстанцы, если у них есть накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), могут начать получать ежемесячные пенсионные выплаты по графику в связи с достижением пенсионного возраста.

По состоянию на 1 июля, как передает Единый накопительный пенсионный фонд, на пенсионных счетах казахстанцев скопилось порядка 20 трлн тенге – с начала года сумма увеличилась сразу на 11,8%.

Вся эта сумма была сформирована из нескольких источников: обязательных (ОПВ), обязательных профессиональных (ОППВ) и добровольных (ДПВ) пенсионных взносов, а также за счет инвестиционной деятельности управляющих пенсионными активами.

Не стоит забывать и о новом обязательном пенсионном взносе работодателя (ОПВР), который начали вводить с 2024 года. По состоянию на 1 июля общая сумма средств, которая была сформирована за счет него, достигла 98,9 млрд тенге.

Между тем одной из задач ЕНПФ является пенсионное обеспечение граждан. Согласно данным фонда, с начала года жителям Казахстана было выплачено более 457,6 млрд тенге.

Непосредственно на выплаты в связи с достижением пенсионного возраста пришлось 97,3 млрд тенге. Средний размер накопительной пенсии составил 33 883 тенге – это на 5,52% больше прошлогодней суммы. Однако это значительно меньше среднего размера государственной пенсии.

А вот максимальный размер ежемесячной выплаты по возрасту за год вырос намного сильнее – сразу на 27,34% и по состоянию на 1 июля составил 945 752 тенге.

Также ЕНПФ осуществил:

  • единовременные пенсионные выплаты на жилье и лечение – 190,4 млрд тенге;
  • выплаты по наследству – 28,6 млрд тенге;
  • выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – 17,9 млрд тенге;
  • выплаты лицам с инвалидностью – 1,5 млрд тенге;
  • выплаты на погребение – 4,9 млрд тенге;
  • переводы в страховые организации – 117 млрд тенге.

Напомним, ранее стало известно, что пенсионные активы казахстанцев были инвестированы в государственные ценные бумаги многих стран мира, в том числе Израиля, Румынии, Бразилии и Омана.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2139469-sredniy-razmer-pensii-iz-enpf-stal-izvesten-v-kazahstane/

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