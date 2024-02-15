"Налог на налог": сколько денег удерживают с зарплат и пенсий казахстанцев

В социальных сетях стали появляться сообщения о двойном налоге для граждан Казахстана: сначала с зарплаты, а затем еще раз при выдаче пенсии. Однако расчет ИПН производится иначе, передает NUR.KZ.

В конце 2023 года сенатор Бекболат Орынбеков на заседании сената парламента Казахстана выступил с депутатским запросом, в котором предложил не облагать налогом пенсионные накопления в ЕНПФ. То есть отменить налог в 10%, который удерживается от суммы изъятых пенсионных накоплений и при выплате пенсии.

Позже в группе "Новости Караганды" в социальной сети Instagram появилась публикация о том, что казахстанцы платят "налог на налог": якобы сначала 10% удерживаются с зарплаты, а затем еще раз 10% уже с пенсионных денег.

Однако расчет индивидуального подоходного налога (ИПН) ведется иначе.

Из какой суммы удерживают 10%

Следует помнить, что ИПН в размере 10% взимается с дохода работника и перечисляется в государственную казну работодателем. Однако эти 10% начисляются не на всю зарплату казахстанцев.

То есть ИПН будет рассчитан на основе той суммы, которая останется после вычета:

обязательного пенсионного взноса (ОПВ);

взноса за обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС);

стандартного вычета в размере 14 МРП в месяц, что составляет 51 688 тенге в 2024 году, а также 882 МРП, или 3 256 344 тенге в год, для некоторых льготников;

в 2024 году, а также 882 МРП, или в год, для некоторых льготников; добровольных пенсионных взносов, если работник такие отчисляет;

документально подтвержденных расходов на медицинские услуги, но не более 94 МРП ( 347 048 тенге ) в год;

) в год; вознаграждения по ипотечному займу, полученному в рамках жилищных строительных сбережений.

При этом следует помнить, что для использования последних трех вычетов необходимо написать соответствующее заявление работодателю.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Другими словами, при брутто-зарплате (сумма в договоре без каких-либо удержаний) в 300 тыс. тенге ИПН в размере 10% будет удерживаться с 212 312 тенге (если нет ипотеки, расходов на лечение и так далее) и составит всего 21 231 тенге.

Ранее мы подробно рассказывали, какие налоги удерживаются с зарплаты в Казахстане.

То есть в итоге пенсионные деньги, отправленные в ЕНПФ, уходят без налогообложения.

Почему удерживают 10% с пенсии

Так как обязательные пенсионные взносы не облагаются налогом, но остаются доходом гражданина, ИПН в размере 10% будет применяться к ним только один раз и в момент выплаты:

То есть ИПН с пенсионных денег удерживается только один раз, и никакого "налога на налог" не происходит.

Ранее сообщалось, что планируется упростить изъятие пенсионных накоплений на жилье в Казахстане.