"Налог на налог": сколько денег удерживают с зарплат и пенсий казахстанцев

В социальных сетях стали появляться сообщения о двойном налоге для граждан Казахстана: сначала с зарплаты, а затем еще раз при выдаче пенсии. Однако расчет ИПН производится иначе, передает NUR.KZ.
В конце 2023 года сенатор Бекболат Орынбеков на заседании сената парламента Казахстана выступил с депутатским запросом, в котором предложил не облагать налогом пенсионные накопления в ЕНПФ. То есть отменить налог в 10%, который удерживается от суммы изъятых пенсионных накоплений и при выплате пенсии.
Позже в группе "Новости Караганды" в социальной сети Instagram появилась публикация о том, что казахстанцы платят "налог на налог": якобы сначала 10% удерживаются с зарплаты, а затем еще раз 10% уже с пенсионных денег.
Однако расчет индивидуального подоходного налога (ИПН) ведется иначе.
Из какой суммы удерживают 10%
Следует помнить, что ИПН в размере 10% взимается с дохода работника и перечисляется в государственную казну работодателем. Однако эти 10% начисляются не на всю зарплату казахстанцев.
То есть ИПН будет рассчитан на основе той суммы, которая останется после вычета:
- обязательного пенсионного взноса (ОПВ);
- взноса за обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС);
- стандартного вычета в размере 14 МРП в месяц, что составляет 51 688 тенге в 2024 году, а также 882 МРП, или 3 256 344 тенге в год, для некоторых льготников;
- добровольных пенсионных взносов, если работник такие отчисляет;
- документально подтвержденных расходов на медицинские услуги, но не более 94 МРП (347 048 тенге) в год;
- вознаграждения по ипотечному займу, полученному в рамках жилищных строительных сбережений.
При этом следует помнить, что для использования последних трех вычетов необходимо написать соответствующее заявление работодателю.
Другими словами, при брутто-зарплате (сумма в договоре без каких-либо удержаний) в 300 тыс. тенге ИПН в размере 10% будет удерживаться с 212 312 тенге (если нет ипотеки, расходов на лечение и так далее) и составит всего 21 231 тенге.
Ранее мы подробно рассказывали, какие налоги удерживаются с зарплаты в Казахстане.
То есть в итоге пенсионные деньги, отправленные в ЕНПФ, уходят без налогообложения.
Почему удерживают 10% с пенсии
Так как обязательные пенсионные взносы не облагаются налогом, но остаются доходом гражданина, ИПН в размере 10% будет применяться к ним только один раз и в момент выплаты:
- при достижении пенсионного возраста;
- при досрочном изъятии на лечение или покупку жилья;
- при выезде за границу, наследовании и так далее.
То есть ИПН с пенсионных денег удерживается только один раз, и никакого "налога на налог" не происходит.
Ранее сообщалось, что планируется упростить изъятие пенсионных накоплений на жилье в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2060857-nalog-na-nalog-skolko-deneg-uderzhivayut-s-zarplaty-i-pensii-kazahstantsev/