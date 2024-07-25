Как с помощью стоматологий обналичивают пенсионные, рассказали в "Отбасы банке"

Казахстанцы активно обналичивают свои пенсионные через фальшивые услуги стоматологов. Поэтому Минздрав хочет временно запретить использовать накопления на лечение зубов. Подробности читайте на NUR.KZ.

На текущий момент в Казахстане обсуждают введение поправок в Правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на лечение. Одним из возможных изменений станет временный запрет на использование пенсионных накоплений при оплате стоматологических услуг.

Между тем в "Отбасы банке", который является оператором по использованию единовременных пенсионных выплат, отметили, что по состоянию на 23 июля 2024 года на лечение с помощью ЕПВ было использовано 435,1 млрд тенге, из них 98% пришлось на стоматологические услуги.

Другими словами, именно эта категория медицинских услуг является самой востребованной у населения. Однако, как отметили в банке, у временного запрета есть серьезные причины.

Как оказалось, при проверке использования населением накоплений для оплаты лечения были выявлены признаки нецелевого использования. Например, некоторые клиники помогали гражданам просто обналичивать средства, не предоставляя реальных услуг.

"Был случай, когда 21-летнему казахстанцу ставился диагноз "полная адентия", то есть полное отсутствие зубов. При этом в заключении врачебной комиссии ему рекомендовали следующие виды лечения – чистка зубов, установка брекет-систем", – рассказали о подозрительной схеме в банке.

Между тем, это не единственное доказательство того, что граждане использовали стоматологические клиники в качестве прикрытия. Так, ряд стоматологий принимали в день свыше 70 клиентов. При этом медицинские учреждения не имели даже условий для обслуживания такого большого количества пациентов.

Прием стоматолога. Иллюстративное фото: Santiago Iñiguez/EyeEm/Getty Images

Также при анализе были выявлены следующие факты, которые заставили сомневаться в законности деятельности данных клиник:

фактическое расположение клиник не соответствовало месту проживания и прикрепления клиентов;

никто из их клиентов не смог подтвердить факт получения стоматологических услуг;

некоторые клиенты подтвердили, что получили свои накопления без оказания стоматологических услуг – они заплатили посредникам;

заключение медицинской комиссии, которое нужно прикладывать к заявлению на использование пенсионных накоплений, подписывали люди, которые не имели права это делать – некоторые из них вообще даже не работали в медучреждениях.

Были выявлены и другие нарушения, например, во всех заключениях одной из клиник, которые предоставлялись в электронном формате, был указан один и тот же адрес проживания пациентов.

Другими словами, использование накоплений на лечение зубов оказалось очень эффективным инструментом для обналичивания средств, что является нецелевым использованием пенсионных денег.

Поэтому, усматривая наличие противоправных действий, Министерство здравоохранения РК планирует временно приостановить использование средств на стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. За это время планируется провести соответствующую работу по недопущению нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг.

Напомним, ранее эксперты предложили вообще запретить изымать пенсионные накопления раньше времени. Они считают, что такая возможность приведет к обеднению населения в будущем.