Казахстанцам спишут налог за снятие денег из ЕНПФ: в МНЭ уточнили, что деньги вернут не всем

На брифинге СЦК представитель МНЭ пояснил, кому именно спишут индивидуальный подоходный налог (ИПН), который казахстанцы заплатили при снятии средств из ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее вице-министр нацэкономики Азамат Амрин сообщал, что казахстанцы будут освобождены от ИПН, поскольку налог "отложили" до 2025-го года.

Сегодня на брифинге он уточнил, что отмененный налог, который ранее уже успели списать с казахстанцев, спишут не всем.

"Действительно, была возможность снять свои средства (из ЕНПФ - прим. авт.), и по этим средствам была опция: можно было налог уплатить при выходе на пенсию или оплатить сразу. Вот те, кто сейчас с отложенной (уплатой налога - прим. авт.), поскольку норма заработает с 2025-го года, - они будут освобождаться", - пояснил вице-министр МНЭ.

Напомним, в начале мая сообщалось, что некоторые пенсионные выплаты, в том числе на жилье и лечение, планируют освободить от индивидуального подоходного налога в Казахстане.

Мы также писали о том, при получении каких выплат нужно платить налоги.

Как сообщается на официальном сайте ЕНПФ, пенсионные выплаты из ЕНПФ относятся к доходу, который облагается индивидуальным подоходным налогом (ИПН) по ставке 10% согласно Налоговому кодексу РК.

Удержание ИПН производится совокупно по всем видам пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ).