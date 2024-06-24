Казахстанцам спишут налог за снятие денег из ЕНПФ: в МНЭ уточнили, что деньги вернут не всем
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На брифинге СЦК представитель МНЭ пояснил, кому именно спишут индивидуальный подоходный налог (ИПН), который казахстанцы заплатили при снятии средств из ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ.
Ранее вице-министр нацэкономики Азамат Амрин сообщал, что казахстанцы будут освобождены от ИПН, поскольку налог "отложили" до 2025-го года.
Сегодня на брифинге он уточнил, что отмененный налог, который ранее уже успели списать с казахстанцев, спишут не всем.
"Действительно, была возможность снять свои средства (из ЕНПФ - прим. авт.), и по этим средствам была опция: можно было налог уплатить при выходе на пенсию или оплатить сразу. Вот те, кто сейчас с отложенной (уплатой налога - прим. авт.), поскольку норма заработает с 2025-го года, - они будут освобождаться", - пояснил вице-министр МНЭ.
Напомним, в начале мая сообщалось, что некоторые пенсионные выплаты, в том числе на жилье и лечение, планируют освободить от индивидуального подоходного налога в Казахстане.
Мы также писали о том, при получении каких выплат нужно платить налоги.
Как сообщается на официальном сайте ЕНПФ, пенсионные выплаты из ЕНПФ относятся к доходу, который облагается индивидуальным подоходным налогом (ИПН) по ставке 10% согласно Налоговому кодексу РК.
Удержание ИПН производится совокупно по всем видам пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2122938-kazahstancam-spishut-nalog-za-snyatie-deneg-s-enpf-v-mne-utochnili-chto-dengi-vernut-ne-vsem/