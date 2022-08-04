У казахстанцев появится еще одна возможность изъять свои пенсионные накопления

Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

У казахстанцев, которые потратили свои накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) на оформление пенсионного аннуитета, на данный момент нет возможности использовать их в личных целях. Но вскоре все изменится. С дополнениями в соответствующий закон ознакомились журналисты NUR.KZ.

Кто и сколько пенсионных накоплений может использовать

Казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и лечение. Согласно правилам использования, суммы, которые они могут изъять со своего индивидуального пенсионного счета (ИПС), при этом следующие:

для не достигших пенсионного возраста вкладчиков – накопления, сформированные за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОПВ и ОППВ) и превышающие порог достаточности;

для пенсионеров – до 50% от размера пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВ и ОППВ;

для вкладчиков, заключивших договор о пенсионном аннуитете – остаток накоплений в ЕНПФ, сформированных за счет ОПВ и ОППВ.

Отметим, что частью пенсионных накоплений также является начисленный на них инвестиционный доход.

Пенсионный аннуитет и использование накоплений

Со вкладчиками, которые накопили на своих пенсионных счетах достаточно денег, все понятно – они могут использовать их сверх порога достаточности.

А у оформивших пенсионный аннуитет тоже было достаточно накоплений, но они их потратили на страховую премию по договору со страховой компанией.

Напомним, что пенсионный аннуитет - это такой страховой продукт, который позволяет вкладчикам ЕНПФ перевести свои пенсионные накопления в компанию по страхованию жизни, чтобы получать пожизненные выплаты. Сделать это можно даже раньше пенсионного возраста.

Иллюстративное фото: amixstudio/Getty Images

Для оформления пенсионного аннуитета тоже нужно накопить определенный минимум, но, чтобы выплата была больше, некоторые вкладчики могли потратить более высокую сумму накоплений.

Например, чтобы получать минимальные выплаты, вкладчик должен был перевести с ИПС в страховую компанию около семи миллионов тенге, а он перевел 10 миллионов, чтобы выплаты были больше. Хотя этот остаток в три миллиона тенге он мог бы использовать на жилье или лечение.

Вернуть и использовать такие излишки на данный момент нет возможности, но она скоро появится, благодаря изменениям в законодательство.

Как можно будет вернуть деньги в ЕНПФ и изъять их

В частности, поправки, которые вступят в силу ближе к середине сентября, подразумевают, что лица, заключившие договор пенсионного аннуитета, вправе не ранее двух лет с даты его заключения обратиться в страховую организацию с заявлением об изменении условий договора в части уменьшения размера страховых выплат и возврате денег в ЕНПФ.

Сумма денег, подлежащая возврату в Единый накопительный пенсионный фонд, равна разнице между выкупной суммой и страховой премией, актуальной на дату внесения изменений.

При этом выкупная сумма, согласно 60 статье закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», должна быть не менее размера пенсионных накоплений, ранее переведенных из ЕНПФ в страховую организацию, за вычетом уже осуществленных страховых выплат и расходов страховой организации на ведение дела.

А сумма страховой премии, которая должна остаться в страховой компании, рассчитывается по-новому с учетом актуального возраста вкладчика и минимальной достаточности.

Таким образом, если вкладчик перевел из ЕНПФ в страховую организацию все свои пенсионные накопления, то с введением поправок в закон, он сможет сделать перерасчет, уменьшить выплаты по страховому аннуитету, вернуть остаток в ЕНПФ и использовать его на улучшение жилищный условий и лечение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1981581-u-kazahstantsev-poyavitsya-esche-odna-vozmozhnost-izyat-svoi-pensionnye-nakopleniya/