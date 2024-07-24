Лечить зубы за счет пенсионных накоплений временно хотят запретить казахстанцам

В правила использования пенсионных накоплений хотят внести поправки, которые временно запрещают тратить выплаты на лечение зубов. Но будут и положительные изменения. О них узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы по-прежнему могут использовать излишки своих пенсионных накоплений, чтобы потратить их на покупку жилья или оплату лечения. При этом текущие правила не позволяют гражданам тратить накопления на лечение своих несовершеннолетних детей. Однако в скором времени все может измениться.

Министерство здравоохранения РК подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа, в рамках которого вводится ряд поправок в Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.

Одно из самых важных дополнений допускает использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка.

Примечательно, что оплатить лечение за себя и за ребенка можно в том числе в зарубежных медицинских учреждениях. Поправками уточняется, что в этом случае уполномоченному оператору можно предоставить или счет на оплату, или договор об оказании медуслуг, или оба документа с приложением нотариально заверенного перевода.

При этом изменениями также планируется приостановить действие пункта, разрешающего оплату пенсионными накоплениями стоматологических услуг, в том числе протезирование и имплантацию зубов. На эту цель нельзя будет изымать средства с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года.

Впрочем, пока неизвестно, действительно ли новые правила будут приняты. Идея разрешить гражданам использовать свои накопления на оплату лечения детей или родственников обсуждалась и ранее, однако законодательно такой возможности до сих пор нет.

Сейчас проект приказа находится на стадии обсуждения, которая продлится до 7 августа текущего года.