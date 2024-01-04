Сколько пенсионных накоплений смогут использовать казахстанцы в 2024 году

В текущем году повысятся пенсионные выплаты граждан. Также казахстанцам останется доступной возможность изъятия своих накоплений на старость. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Пенсионные накопления казахстанцев хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Они защищены от инфляции государственной гарантией, что позволяет избежать обесценивания денег.

Однако вкладчики могут изъять часть средств, накопленных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), для покупки жилья, погашения ипотеки или оплаты лечения. Но для этого доступна лишь та сумма, которая будет превышать порог минимальной достаточности (ПМД).

Напомним, что также можно передать 50% своих накоплений из ОПВ и 100% добровольных пенсионных взносов (ДПВ) частным управляющим компаниям.

Сколько денег можно изъять в 2024 году

Cледует помнить, что ПМД является тем значением, которое необходимо для обеспечения минимальных ежемесячных пенсионных выплат.

То есть это тот предел, который должен оставаться на счете, чтобы казахстанцы при достижении пенсионного возраста получали не менее размера минимальной пенсии (с учетом базовых выплат), которая в 2024 году составит 57 853 тенге.

Информацию о пороговых значениях на 2024 год для изъятия части пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВ, опубликовали в ЕНПФ. Так, согласно сообщению пенсионного фонда, их размеры останутся такими же, как и в 2023 году.

Пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений на 2024 год. Инфографика: NUR.KZ

То есть для вкладчиков в возрасте 20 лет потребуется иметь минимум 3 260 000 тенге накоплений. Только тогда они смогут изъять все, что превышает эту сумму.

В 25 лет этот показатель должен составлять 3 890 000 тенге, а в 30 лет – 4 580 000 тенге. И чем больше возраст, тем выше будет порог минимальной достаточности: 6 100 000 тенге в 40 лет, 7 860 000 тенге в 50 лет и так далее.

"Сохранение размеров ПДМ без увеличения по сравнению с 2023 годом отчасти связано с повышением прогнозной годовой процентной ставки доходности.

Таким образом, с учетом утвержденных социально-экономических показателей и прогнозных расчетов, ПМД на 2024 год сохранятся на текущем уровне", – отмечают в ЕНПФ.

Напомним, что ранее финансист Евгений Марченко заявил, что порог для снятия пенсионных накоплений должен быть не менее 30 млн тенге.