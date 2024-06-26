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ИПН при снятии пенсионных: вернут ли деньги казахстанцам, рассказала Дуйсенова

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Пенсионерка считает деньги
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова в кулуарах мажилиса сегодня ответила на жалобы казахстанцев, которые оплатили ИПН при снятии пенсионных, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сообщили, что ранее в МНЭ представили новый Налоговый кодекс, согласно которому, казахстанцы, которые сняли пенсионные и выбрали отложенную оплату индивидуального подоходного налога (ИПН), будут освобождены от этого платежа.

Эта новость вызвала возмущение у тех, кто оплатил этот налог заранее - граждане поинтересовались, вернут ли им их деньги.

"Закон обратной силы не имеет. Когда мы с вами 10-процентные отчисления делаем, мы делаем из заработной платы, откуда индивидуальный подоходный налог не снимали", - ответила Тамара Дуйсенова.

Напомним, в начале мая сообщалось, что некоторые пенсионные выплаты, в том числе на жилье и лечение, планируют освободить от индивидуального подоходного налога в Казахстане. Позже в МНЭ уточнили, что налог спишут не всем, а некоторым гражданам.

Также напомним, что на прошлой неделе в Сети был опубликован проект нового Налогового кодекса.

Добавим, на официальном сайте ЕНПФ говорится, что пенсионные выплаты из фонда относятся к доходу, который облагается индивидуальным подоходным налогом (ИПН) по ставке 10% согласно Налоговому кодексу РК.

Удержание ИПН производится совокупно по всем видам пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2124504-ipn-pri-snyatii-pensionnyh-vernut-li-dengi-kazahstancam-rasskazala-duysenova/

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