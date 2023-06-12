Продолжат ли потерявшие кормильца дети с инвалидностью получать два пособия в Казахстане

Ребенок и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно действующему закону, дети с инвалидностью, потерявшие кормильца, могут получать два пособия. Останется ли у них это право с введением Социального кодекса, узнали журналисты NUR.KZ.

В первой статье закона РК, регулирующего размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, указано, что лицам, одновременно имеющим право на обе выплаты, назначается одно пособие по их выбору.

Но в октябре 2021 года этот пункт дополнили, уточнив, что данное правило не распространяется на детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства. То есть с этого момента ребенок с ограниченными возможностями, потеряв кормильца, мог получать два соответствующих пособия.

Изменится ли что-то с введением Социального кодекса

Между тем уже с 1 июля 2023 года будет введен в действие Социальный кодекс РК. С этой даты утратят силу 10 законов, в том числе "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан".

В кодексе между тем собраны и распределены по соответствующим главам все их нормы. Причем некоторые фрагменты в основном сохранены в неизменном виде.

В частности, в статье 175 "Право на государственное социальное пособие по инвалидности и условия его назначения" снова указано, что лицам, имеющим право одновременно на выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца, назначается одно пособие по их выбору.

Но в других пунктах статьи об исключениях ничего не указано. Из-за этого может показаться, что введенные ранее поправки снова убрали из законодательства.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако данные нормы в другой формулировке написаны в 177 статье кодекса "Размеры государственного социального пособия по инвалидности".

Там уточняется, что детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства, потерявшим в период инвалидности кормильца, размер пособия по инвалидности увеличивается на размер пособия по случаю потери кормильца.

То есть, согласно Социальному кодексу, дети с инвалидностью, потерявшие кормильца, также будут получать двойную выплату.

При этом напомним, что пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца с введением нового закона должны увеличиться.

Какие еще нормы могут "потерять" казахстанцы

Также отметим, что в Социальном кодексе из списка специальных государственных пособий была исключена выплата осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы.

Но переживать опять же не стоит – из закона ее не убрали, а перенесли в 13 главу "Государственная поддержка лиц с инвалидностью". При этом пособие с 1 июля также увеличится – с 1,4 до 1,61 прожиточного минимума (с 56 794 до 65 313 тенге в 2023 году).

Напомним, что в данном законе также были прописаны права некоторых казахстанцев на новые пенсионные выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2024144-prodolzhat-li-poteryavshie-kormiltsa-deti-s-invalidnostyu-poluchat-dva-posobiya-v-kazahstane/