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Сколько денег получат дети из Нацфонда, рассказал глава Минфина

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Девочка держит в руках купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минфина на брифинге правительства рассказал, сколько денег получат дети в рамках проекта "Нацфонд – детям", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили главу Минфина озвучить сумму, которую дети будут получать с Нацфонда.

"До этого расчеты были, примерная сумма – ребенок, который попадает в систему с рождения по 18 лет, будет получать от 3 до 4 тыс. долларов", – заявил Ерулан Жамаубаев.

Проект "Нацфонд – детям"

В сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов.

Позже экс-пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай объяснил, что специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Он подчеркнул, что перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

Также отмечалось, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Оператором счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям", станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Кроме того, в начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью. Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Мы рассказывали, в каких случаях выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными. А в Минпросвещения сообщили, что средства из "Нацфонда – детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах.

В середине ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о начислении детям денег из Нацфонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2050491-skolko-deneg-poluchat-deti-iz-natsfonda-rasskazal-glava-minfina/

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