"7-20-25": выдают ли ипотеку под 7% в 2024 году в Казахстане

Программа "7-20-25" все еще работает, но принять участие в ней тяжело. В январе жилищные займы под 7% получили всего 253 человека. Подробности о данной ипотеке читайте в материале NUR.KZ.

Выдачи по жилищной программе "7-20-25" постепенно снижаются. Из-за ограниченного финансирования (25 млрд тенге в квартал) получить ипотечный заем под 7% на 25 лет с первоначальным взносом 20% получается не у всех желающих. Например, за весь 2023 год кредит в рамках программы смогли получить лишь 6 145 человек.

В 2024 году лимиты не изменились. Всего будет выделено 100 млрд тенге в год, которые будут выдаваться банкам траншами по 25 млрд тенге в квартал. Поэтому, скорее всего, казахстанцам получить кредит будет также сложно, как и годом ранее.

Например, в январе ипотеку под 7%, как сообщили в Национальном банке РК, выдали лишь 253 заемщикам. Общая сумма займов составила 4,3 млрд тенге. Причем 111 займов были выданы жителям Астаны, а 80 – алматинцам. Оставшиеся 62 кредита пришлись на другие регионы страны.

Всего же по состоянию на 1 февраля в рамках реализации программы "7-20-25" было выдано 71 952 займа на сумму 978,4 млрд тенге.

Ипотека "7-20-25". Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, на фоне "затухания" ипотеки под 7% в Казахстане рассматривают возможность запуска новой жилищной программы "9-20-25", в рамках которой казахстанцы без собственного жилья смогут приобрести его под льготный процент.