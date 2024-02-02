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Инфляция в Казахстане: снижаются ли цены в стране

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Кубики с цифрами на столбиках монет
монеты и кубики. Иллюстративное фото: Getty Images/Dilok Klaisataporn

Рост цен в Казахстане не замедляется. Годовая инфляция в стране опустилась до 9,5%, а месячная осталась на уровне декабря. Как менялась стоимость товаров и услуг в январе, читайте в материале NUR.KZ.

Аналитики неоднократно заявляли, что темпы роста цен в Казахстане в 2024 году будут снижаться медленнее, чем предполагалось ранее – среднее значение инфляции может составить около 8,8%.

Месячный рост цен

Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам января 2024 года месячный рост цен в Казахстане составил 0,8% столько же было и в декабре.

Сильнее всего подорожали продукты питания сразу на 1,1%. Месяцем ранее было всего 0,9%. То есть продовольственная инфляция в январе ускорилась. Платные услуги выросли в цене в среднем на 0,7% (против 0,8% в декабре), а непродовольственные товары – на 0,5%, как и в прошлом месяце.

Сильнее всего цены выросли в Атырауской области – на 1,2%. В области Абай и в Восточно-Казахстанской области прирост составил 1,1%, в Шымкенте – 1%, в Астане – 0,8%, а в Алматы – 0,6%.

Месячная инфляция в Казахстане составила 0,8%
Месячный рост цен в регионах Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

За месяц среди продуктов питания сильнее всего выросли в цене помидоры – сразу на 18,5%. Следом идут огурцы – плюс 14,9%, сладкий перец – плюс 12,1%, чеснок – на 7,4%, бананы – на 6,7%, а также яйца – на 5%.

Стоит отметить, что выросли в цене и табачные изделия на 3% за месяц.

Среди платных услуг сильнее всего подорожало автострахование и юридические услуги – по 7% в каждой сфере. Цены в здравоохранении выросли на 1,6% и на услуги в детских дошкольных учреждениях – на 2,6%.

Также повышение цен в январе было отмечено на лекарства (плюс 2%), автомобили (плюс 1,6%), товары личного пользования (плюс 1,3%) и строительные материалы (плюс 1%).

Снижение цен отмечено на подсолнечное масло – на 1,7%, сахар – на 1,4%, репчатый лук – на 1,3%, а также морковь – на 1,1%.

Годовой рост цен

А вот годовой показатель инфляции успел снизиться с 9,8% до 9,5%. Снижение зафиксировано во всех категориях. Так, продукты питания показали годовой прирост цен на 8,2%, непродовольственные товары – на 8,6%, а сфера платных услуг – на 12,3%. Месяцем ранее эти значения составляли 8,5%, 9,1% и 12,8% соответственно.

По сравнению с прошлым годом сильно подорожали некоторые лекарственные препараты. Так, средняя стоимость парацетамола выросла на 74,7%, ацетилсалициловой кислоты – на 55,8%, а активированного угля – на 31,1%.

Повысились и тарифы: вывоз мусора стал дороже на 29,6%, водоотведение – на 28,6%, центральное отопление – на 26,7%, горячая вода – на 23,2%, холодная – на 21,9%, а электроэнергия выросла в цене на 20,7%

При этом за год стали дешевле репчатый лук (на 26,4%), подсолнечное масло (на 19,8%) и сахар (на 15,5%).

Таким образом, несмотря на снижение годовой инфляции, можно предположить, что прогнозы аналитиков могут действительно сбыться. Январь не замедлил темпы роста цен в стране, хотя некоторые товары действительно успели подешеветь.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане сильно выросли цены на авиабилеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2058749-inflyatsiya-v-kazahstane-snizhayutsya-li-tseny-v-strane/

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